Во Владимирской области выбирают «самого народного» участкового полиции

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России при поддержке «Комсомольской правды» с 2013 года. Каждую осень, в преддверие Дня участковых, жители региона выбирают сперва «самого народного» в районах, а затем эти победители отстаивают свое право называться «самым народным» участковым Владимирской области. Наконец, победитель регионального этапа представляет область на Всероссийском уровне.

Сейчас как раз начинается второй этап конкурса. В нем принимают участие 17 человек — по числу муниципалитетов. Владимирцы смогут проголосовать за своего кандидата с 7 по 16 октября текущего года на сайте УМВД России по Владимирской области.

Среди участников есть как новички, так и опытные сотрудники полиции, некоторые из претендентов на народное звание застали еще милицейские времена. У одних в обслуживании центральные улицы городов, у других — поселки и даже участки лесничеств. У кого-то в районе живет чуть более тысячи человек, а у кого-то — более четырех тысяч.

Надо добавить, что кроме мужчин в нынешнем году во второй этап конкурса вышли сразу три женщины. Оказалось, что самый густонаселенный участок как раз достался одной из них — Дарье Локтевой из Ковровского района, у которой на участке живут почти 5 тысяч человек.

Дарья Локтева. Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

А самым «одиноким» в плане работы участковым оказался Дмитрий Смолин из Гороховецкого района, который, кроме ряда деревень, обслуживает часть федеральной трассы М-7, которая находится за 30 километров от отдела полиции.

Дмитрий Смолин. Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Самым «опытным» в этом году среди участников второго этапа оказался майор Александр Зайцев из Собинки, который пришел на работу в милицию в 2003 году. Не менее интересен кандидат из Кольчугино Денис Скоробогатов, который в свои 24 года уже имеет солидный полицейский стаж в 7 лет — на службу он пришел, когда ему исполнилось 18.

Ниже мы приводим краткие анкеты участников второго этапа конкурса «Народный участковый-2021», подробнее с которыми можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.

Участники:

Владимир:

Алеев Ринат Рахимович — майор полиции, родился10 января 1979 года, на службе в ОВД и в должности с 2016 года, работает в ОП №1 города Владимира, обслуживает участок на юго-западе — часть домов по улицам Верхняя Дуброва, Мещерская, Элеваторная, Мостостроевская, Шпалорезка, Тумская, микрорайон Вышка. Население: 1998 человек

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ОМВД России по Александровскому району –лейтенант полиции Паршин Владислав Владимирович — родился 31 октября 1996 года, на службе с 2017 года, в должности с 2020. Обслуживает село Андреевское, Детский лагерь «Солнечный»,садик №14, д. Вески, д. Елькино, с. Андреевское, д. Годуново, д. Соколово, д. Холопово, д. Крутец, д. Недюревка, д. Легково, д. Бунаково, п. Маяк, д. Бакино . Население: 2764 человек.

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ОМВД России по Вязниковскому району - майор полиции Королев Роман Сергеевич, родился 25 октября 1984 года, стаж в ОВД 13 лет. Обслуживает поселок Центральный, д. Сергеево, д. Воробьева, д. Афанасьево, д. Паустово, д. Сосенки Вязниковского района. Численность населения – 2215 человек.

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ОМВД России по Гороховецкому району – старший лейтенант полиции Смолин Дмитрий Александрович, родился 25 ноября 1993 года, в органах внутренних дел с 2014 года, в должности с 2015. Обслуживает: МО «Денисовское», в который входит 54 населенных пункта. Частично участок расположен на федеральной трассе М-7. Население: 2893 человека

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МО МВД России «Гусь-Хрустальный» – лейтенант полиции Дубкова Анастасия Владимировна, родилась 8 октября 1997 года, стаж в ОВД 6 лет, в должности 1 год. Обслуживает администртивный участок №5 г. Гусь-Хрустальный. Население: 1827 человек

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ОМВД России по Камешковскому району – старший лейтенант полиции Иванов Дмитрий Иванович, родился 11 сентября 1992 года, в ОВД и в должности с 2017 года, обслуживает административный участок № 6 МО Брызгаловское (11 населенных пунктов). Население: 3602 человек

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ОМВД России по Киржачскому району – капитан полиции Курнышов Станислав Николаевич, родился 22 декабря 1988 года, на службу в милицию пришел в 2009 году, в нынешней должности в полиции с 2015 года. Обслуживает: деревни Кипрево, Жердеево, Трутнево, Смольнево, Бельцы, Ефремово, Бабурино, Власьево, Корытово, Ефаново, Арефино, СНТ Агронавт, Аэлита, Бобково, Бобковское раздолье, Дорожник, Киржачское, Костёшево, Лесное, Нива-2, Озерный, Озон, Солнечная поляна, Бельцы, Ефремово, Озерная слобода, Железнодорожник, Светлячок. Население: 2200 человек

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МО МВД России «Ковровский» – майор полиции Локтева Дарья Дмитриевна, родилась 17 мая 1988 года, в милицию пришла служить в 2006 году, в должности с 2020. Обслуживает: административный участок, который расположен в южной левой части города, спальный район. Население: 4978 человек.

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ОМВД России по Кольчугинскому району – старший лейтенант полиции Скоробогатов Денис Дмитриевич, родился 22 октября 1996 года, в органах внутренних дел с 2014, в должности с 2020 года. Обслуживает ряд домов по улицам Мира, Загородный проезд, Загородная, Волочаевская, Ленинградская, Ломоносова, Герцена, Тимирязева, Леронтова, Павлова, 7 ноября, Островского, Мичурина, Семилетки, Кабельная, Зеленая, Кольцова, Крылова, Шиманаева, Пархоменко, Цветочная, Дачный городок, Новоселов, Победы, ЩОРСа, Владимирская, Станиславского, Осипенко, Папанинцев, 5 Декабря, невского, Энгельса, Фурманова, Советская, Чкалова, Песчаная, Озерная, Чапаева. Население: 3470 человек.

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ОМВД России по Меленковскому району – майор полиции Лёзова Елена Юрьевна, родилась 11 июля 1978 года, на службу в милицию пришла в 2005 году, в должности с 2018, обслуживает: административный участок №1 - юго-западная часть города. Население: 2596 человек.

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МО МВД России «Муромский» – старший лейтенант полиции Сумкин Сергей Алексеевич, родился 28 октября 1993, в ОВД 4 года, в должности столько же. Обслуживает: микрорайон Мурома. Население административного участка 4300 человек

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ОМВД России по Петушинскому району – старший лейтенант полиции Суржик Вячеслав Евгеньевич, родился 7 мая 1993 года, в ОВД и в должности с 2017 года, обслуживает город Костерево, микрорайон «Костерёво-1», улицы: Аббакумовская, Заречная, Красноградская, Кирова, Клязьменская, Лагерный проезд, Ленина, Матросова, Октябрьская, Почтовая, Пролетарская, Трансформаторная, Писцова, садовое общество «Горизонт» - Костерёво.

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ОМВД России по Селивановскому району – старший лейтенант полиции Забелин Максим Владимирович, родился 17 декабря 1988 года, в ОВД с 2016 года, в должности с 2017 года. Обслуживает: Частный сектор и многоквартирные дома, ряд деревень района. Население: 3021 человек.

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ОМВД России по Собинскому району – майор полиции Зайцев Александр Сергеевич, родился 20 февраля 1982 года, в милицию пришел в 2003, в должности с 2018 года, обслуживает: участок № 1, г.Собинка, ряд домов по улицам: Рабочий проспект, Димитрова, Затонная, Чайковского. Население: 2900 человек.

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ОМВД России по Судогодскому району – майор полиции Королев Александр Владимирович, родился 29 мая 1986 года, в ОВД и в должности 12 лет. Обслуживает: поселок Красный Куст, село Мошок и ряд ближайших деревень, а также кордон Мошокского лесничества, Население: 2219 человек.

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ОМВД России по Суздальскому району – капитан полиции Пряхин Иван Александрович, родился 11 января 1984 года, в милиции с 2004, в должности с 2017. Обслуживает: участок города Суздаль. Густо населенный частный сектор и многоэтажные дома, множество гостиниц, ресторанов и кафе, большой туристический поток, большое количество исторических памятников, в том числе находящихся под охраной ЮНЕСКО. Население: 3150 человек.

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- ОМВД России по Юрьев-Польскому району – лейтенант полиции Остапов Егор Александрович, родился 7 мая 1985 года, в милицию пришел в 2005, в должности с 2018 года. Обслуживает: Муниципальное образование «Небыловский сельский округ». Население: 3100 человек.