Суд восстановил в должности уволенного вице-губернатора Романа Годунина

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В Октябрьском районном суде Владимира 24 сентября состоялось последнее заседание по рассмотрению иска, который подал уволенный в июле текущего года первый заместитель губернатора Роман Годунин. Суд встал на сторону чиновника.

Недостоверность, но не подложность

После того, как представитель прокуратуры Анастасия Денисова смогла ознакомиться с новыми материалами гражданского дела, суд продолжил заслушивать стороны. На этот раз слово предоставили именно сотруднику надзорного ведомства.

В своей речи Анастасия Денисова указала на тот факт, что трудовой договор действительно может быть расторгнут работодателем в случае предоставления сотрудником подложного документа, однако это еще требуется доказать.

В частности, самолично принимать решение о том, является ли документ заведомо подложным, должны уполномоченные органы, будь то бюро экспертизы дипломов, криминалистические отделы правоохранительных органов или суд, чего в данном случае не произошло. Кроме того, прокурор обратила внимание на то, что при увольнении по такой формулировке необходимо дать заключение, влияет ли факт подложности документов на выполнение трудовой функции, чего, опять же, администрация области не сделала.

- Изучение материалов гражданского дела показало, что представленная при заключении трудового договора справка о доходах за 2019 год содержит недостоверные сведения, но это не свидетельствует о ее подложности, - резюмировала Анастасия Денисова. - С учетом изложенного полагаю, что исковые требования Романа Годунина к администрации Владимирской области о признании указа губернатора от 8 июля 2021 года № 105 об увольнении незаконным. Требования о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за период вынужденного прогула, а также компенсация морального вреда подлежат удовлетворению.

После такой речи даже сотрудники администрации, как показалось, потеряли веру в то, что суд примет решение в их пользу.

Два заместителя на одно кресло

После перерыва судья Наталья Авдеева огласила резолютивную часть решения.

- Исковые требования Годунина Романа Сергеевича к администрации Владимирской области удовлетворить частично. Признать незаконным указ губернатора Владимирской области от 8 июля 2021 года №105, восстановить Годунина Романа Сергеевича в должности с 9 июля 2021 года, взыскать с администрации Владимирской области в пользу Годунина Романа Сергеевича заработную плату за время вынужденного прогула за период с 9 июля по 24 сентября 2021 года в размере 657 215 рублей 20 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей. В остальной части иска отказать, - постановил суд. - Решение суда подлежит немедленному исполнению.

После оглашения решения представители администрации Владимирской области сообщили, что пока не знают, будут ли его обжаловать. На это у них есть чуть больше месяца.

Что до адвоката Годунина Максима Дьячкова, то он не скрывал — исходом дела он удовлетворен.

- Что касается компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей (вместо желаемых 500 тысяч — Авт.), то оставлю это без комментариев, суд посчитал разумным именно такой размер. В целом мы удовлетворены, и решение суда обжаловать не будем, - рассказал Максим Дьячков уже вне судебных стен.

В этой истории открытым остается лишь один вопрос — что делать с врио вице-губернатора Германом Елянюшкиным, которого приняли на работу в Белый дом как раз на место Годунина. Пока по этому поводу ясности нет, как и нет ясности, захочет ли сам Годунин после этой истории работать дальше в обладминистрации. Или уволится опять, но уже по собственному желанию. Сам он ни на одно заседание по собственному иску не явился.