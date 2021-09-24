Налоговая ставка по «упрощенке» для владимирской сферы услуг составит 1 процент

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В Законодательном Собрании состоялось заседание бюджетного комитета. Одним из вопросов стало обсуждение налоговой поддержка предпринимательства, в частности – сферы услуг. Именно она наиболее пострадала из-за ограничительных антиковидных мер.

Еще некоторое время назад депутаты Заксобрания говорили о том, что после прошлогоднего локдауна и введении налоговых льгот и послаблений пришло время постепенно отменять льготы. Однако при этом уточнялось, что делать это надо осторожно и не для всех сразу. В ходе заседания как раз и обсуждали рекомендации специально созданной для этого рабочей группы. В итоге, эти рекомендации внесли в соответствующие законопроекты.

Во-первых, предложены изменения в закон о мерах поддержки бизнеса. Для некоторых отраслей льготы, пусть и не в прежнем объеме, пока сохраняются. Для предприятий сферы услуг, более всех подверженной кризису из-за строгой санитарной обстановки, до конца года определена налоговая ставка по «упрощенке» в один процент по доходам и пять процентов по доходам, уменьшенным на величину расходов. В списке «льготников» остаются предприятия пассажирских перевозок, гостиницы, музеи, библиотеки, фитнес-центры, кинотеатры и некоторые другие.

- Мы рассчитываем, что это поможет предпринимателям пережить непростой 2021 год и выйти на нормальные показатели развития в будущем, - прокомментировал председатель бюджетного комитета Михаил Максюков.

Михаил Максюков.

Во-вторых, для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, установлена ставка 0,5 процента налога на недвижимое имущество в 2022 году, и один процент - в 2023 году. На время ковидных ограничений предприятиям было предоставлено почти полное освобождение от этого налога. Сейчас происходит постепенное его возвращение к прежним значениям (ранее действовала ставка 1,5 процента).

- Если законопроект будет принят, налоговая ставка будет самой низкой в ЦФО. Очень важно сделать так, чтобы предприятия совершили плавный переход с периода, когда они вообще не платили налога на имущество, до момента, когда он вернется на общий уровень, - объяснил необходимость отсрочки Михаил Максюков.

Кстати, принять данные предложения могут уже на ближайшем заседании Законодательного собрания, которое состоится в конце месяца.