Во Владимирской области началась четвертая волна коронавируса

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Последние пару недель было ощущение, что заболеваемость в 33 регионе вышла на так называемое "плато". То есть каждый день было приблизительно одинаковое количество заболевших - в Роспотребнадзоре фиксировали ежедневно 150-160 новых случаев.

Однако сегодня в "белом доме" заявили, что "плато" у нас закончилось. И перешло в "четвертую волну" ковидной пандемии.

- Ситуация крайне напряженная, последние два дня мы стали фиксировать рост заболеваемости, - сказала представительница областного департамента здравоохранения Светлана Григорян. - В последнее время количество поступивших в ковидные госпитали больных превышает количество выписанных в два раза. Это означает, что мы сразу из плато переходим в четвертую волну. В итоге, нам не только пришлось увеличить число коек на 150 мест, но и заново открыть ковидный госпиталь во второй городской больнице Владимира.

При этом сейчас контингент больных изменился. Изменился и ход заболевания, став более острым и быстрым. Как рассказал Сергей Артамонов, заместитель главврача ОКБ по медицинской части, у них в областной клинической больнице сейчас занято 98 процентов коек. И в основном это не старшее поколение, как было раньше, а взрослое работоспособное население. При этом ковид поражает легкие уже не за недели, а за дни.

- Достаточно пары дней, чтобы болезнь привела человека в тяжелейшее состояние, - сказал Сергей Артамонов.

И тут он прав, у меня лично три недели назад умерла бабушка. За один день у нее появилась одышка, а уже через день после того, как она оказалась в госпитале, ее перевели в реанимацию. Спасти ее медикам не удалось. Так что будьте серьезней, если у вас появились симптомы, сопутствующие Covid-19.

Как говорят в департаменте, противостоять новому витку пандемии они могут лишь одним способом - массовой вакцинацией населения. Вакцина есть, причем всех видов. А также есть вакцина для ревакцинации.

- Однако темпы прививания населения снизились, мы отмечаем это, - сказала Светлана Григорян. - В данный момент у нас полностью привились от коронавируса лишь 36,8 процента населения области. В абсолютных цифрах это 303616 человек. А тех, кто привился лишь первым компонентом вакцины, сейчас 323 366 человек.

Привиться можно как в поликлинике, так и во многих торговых центрах. Вакцина бесплатная.