Во владимирском приюте «Валента» объявили карантин по бешенству

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В областной столице обнаружили сразу два очага бешенства – один в Добром, а другой в Октябрьском районе. Бешеного кота обнаружили на территории одного из старейших городских приютов для животных – «Валента», расположенного на улице 16 лет Октября, а также карантин ввели в «хрущевке» №11 на улице Егорова, где он жил раньше.

Губернатор Владимир Сипягин специальным указом от 22 сентября ввел ограничительные мероприятия на этих территориях. Теперь до 20 ноября в «Валенте» запрещено перемещать и лечить восприимчивых к бешенству животных, в том числе кошек и собак. Приют нельзя посещать посторонним, а также запрещено ввозить туда и вывозить животных, за исключением вакцинированных от бешенства в течение полугода. Впрочем, в «Валенте» в последнее время и так не принимали собак и даже щенков из-за переполненности приюта: сейчас там содержится более 120 собак и более пятидесяти кошек. Поголовно уничтожать животных не будут, но за ними станут наблюдать, чтобы вовремя заметить признаки болезни, а не получивших прививку от бешенства – вакцинируют. Кстати, в приюте регулярно устраивали выгулы собак, приглашая поучаствовать всех желающих. Несколько из них запланированы на сентябрь и пока волонтеры их не отменили.

Аналогичные меры введены и в доме №11 по улице Егорова. Кроме того, весь Фрунзенский район города Владимира объявлен неблагополучным пунктом по бешенству. До 20 ноября там запрещено вывозить и проводить выставки восприимчивых животных, а местным жителям предстоит вакцинировать от бешенства своих питомцев, если они еще не сделали этого. К слову, прививки животным, живущим на территории очага бешенства, должны сделать бесплатно.

Интересно, что это не первый карантин из-за болезней животных в этом году во Владимире. Так в центре города вводили карантин по африканской чуме свиней – больное животное погостило в отеле для питомцев на Большой Нижегородской.

Учитывая, что Владимирская область последние несколько лет является неблагополучной территорией по бешенству, эпизоотические очаги бешенства в регионе возникают с завидной регулярностью. 22 сентября карантин по бешенству ввели не только во Владимире, но и еще в двух населенных пунктах - в селе Есиплево Кольчугинского района и в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Ограничения в этих поселках ввели до 14 ноября. В этом году в регионе чаще всего бешенство выявляли у диких животных – лис и енотовидных собак, реже – у домашних собак и кошек.

КОНКРЕТНО

Бешенство – смертельно опасное заболевание, причем не только для животных, но и для людей. В целях профилактики заболевания бешенством управление Роспотребнадзора по Владимирской области призывает соблюдать следующие правила:

- если вы решили завести домашнего питомца, необходимо обязательно зарегистрировать его на ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и ежегодно прививать против бешенства.

- избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

- не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

- если животное вас укусило, но кожу попала его слюна, при контакте с неизвестным животным незамедлительно обращаться в травматологические пункты лечебных учреждений области за оказанием антирабической помощи.