Единая цифровая платформа здравоохранения Владимирской области должна появиться в октябре

В идеале цифровая платформа позволит также уйти от вызова врача на дом по телефону. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Сентябрьское заседание комитета по социальной политике областного Заксобрания было посвящено внедрению в регионе единой цифровой платформы всей областной системы здравоохранения. По планам она должна была уже быть введена в строй и работать, но пока не сдан даже первый этап.

Однако на заседании разработчик (Ростелеком) и заказчик (медицинский информационно-аналитический центр – МИАЦ) заявили, что все разногласия уже устранены, и продукт вот-вот будет введен в эксплуатацию.

Вот-вот – это начало октября. Руководитель МИАЦ Юлия Арсенина пояснила: к настоящему моменту основные спорные вопросы с разработчиком урегулированы, идет бета-тестирование системы (когда почти уже готовый цифровой продукт проверяется на ошибки и сбои), а 1 октября программу планируется запустить в полноценную работу. Речь пока идет только о первом этапе, но уже он позволит использовать систему в достаточно большом функционале, который предстоит далее лишь наращивать.

Руководитель МИАЦ Юлия Арсенина (справа).

По мнению депутатов ЗС новая платформа позволит также решить проблему неполучения льготниками лекарств, которую не могут исправить уже более полугода. По проекту, платформа должна объединить весь процесс – от выписки рецепта до выдачи лекарства конкретному пациенту.

- Наличие единой системы должно сильно упростить процесс, свести к минимуму влияние «человеческого фактора», обеспечить формирование заявки «от пациента» - от его диагноза, от потребностей, а не умозрительно. То, что произошло с обеспечением льготными лекарствами в этом году – катастрофа. Такого количества рецептов на отсроченном обслуживании у нас не скапливалось никогда, - аргументировал повышенный интерес депутатов к данному вопросу председатель комитета по соцполитике Сергей Бирюков.

Напомним, что первый этап большого контракта на 176,5 миллиона рублей планировалось завершить до 15 декабря прошлого года. Но в итоге у заказчиков и разработчиков возникли серьезные разногласия, оформившиеся даже в обращения в прокуратуру. Потом были штрафные санкции за срыв сроков. Поэтому остается надеяться, что больше затягивания процесса создания цифровой платформы не будет.