В Гусь-Хрустальном водитель БМВ перекрыл проезд к больнице скорым из-за того, что его не пустили на территорию

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Неприятный инцидент произошел 21 сентября на въезде на территорию больницы города Гусь-Хрустальный. Водитель иномарки БМВ подъехал к КПП и попросил, чтобы его пропустили внутрь, дескать парковаться далеко от входа. Сотрудники КПП его не пустили, тогда мужчина поставил свою машину прямо перед шлагбаумом и не убирал, несмотря на то, что его просили пропустить кареты скорых. Уже скоро перед шлагбаумом стоял десяток скорых.

По словам представителей департамента здравоохранения, мужчина сделал это из обиды. Однако причин пропустить его у сотрудников КПП не было.

- По правилам на территорию может заезжать лишь больничный спецтранспорт, машины по пропускам и иногда автомобили, в которых перевозят тяжелых пациентов, - рассказал официальный представитель департамента Андрей Трохин. Эти требования существуют по нескольким причинам. Во-первых, они установлены в регионе на период неблагополучной обстановки по коронавирусу, но кроме того они действуют в рамках антитеррористической безопасности социальных объектов. Особенно непонятно, почему водитель так поступил, учитывая, что перед въездом на территорию больницы располагается парковка. И все остальные спокойно парковались в этом месте.

В итоге, из-за одной иномарки к больнице пришлось вызывать сотрудников ГИБДД. Те приехали, составили протокол на водителя по статье "непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами" (ст. 12.17 КоАП РФ). ИМ лишь после этого водитель отъехал от шлагбаума и пропустил медиков, поспешивших на вызовы к больным. Полицейские оштрафовали водителя на две тысячи рублей.