Председатель владимирского облизбиркома об итогах выборов в Госдуму: «Успех партии «Новые люди» можно назвать главной сенсацией»

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы в Госдуму состоялись. О том, кто прошел по одномандатным округам, и как выступили партии в минувшие выходные, мы писали в понедельник (https://www.vladimir.kp.ru/daily/28332/4477479/). Но окончательный итог голосованию подвели во вторник утром члены областной избирательной комиссии, утвердившие результаты и поставившие печати под протоколами голосования. После этого председатель облизбиркома Вадим Минаев поделился своим мнением о том, как прошли и чем закончились выборы депутатов Государственной думы.

«В Багдаде все спокойно»

- Очевидно, что выборы прошли гладко и спокойно, - заявил он. – Показательно, что члены комиссии, представляющие самые разные партии, не спорили с итоговыми протоколами и поставили подписи под документами. Ни споров, ни возмущений. Это лишнее свидетельство того, что в прошедшие три дня голосования все было законно.

Еще один критерий спокойности прошедших выборов – очень малое количество жалоб в избирком. А те жалобы, что были, быстро устранялись.

- В Ковровском районе комиссии указали на то, что книга списка была прошита, но не подписана, что оперативно исправили, - перечислил основные жалобы Вадим Минаев. – Еще в двух районах – Судогодском и Гороховецком – люди, пришедшие на выборы, обнаружили, что в их графе кто-то расписался. В обоих случаях при разбирательстве выяснилось, что произошла ошибка из-за того, что до этого приходил их однофамилец. И людей просто перепутали. Со стороны членов участковых комиссий умысла в этом не было. Это просто усталость. Все-таки трехдневное голосование сказывается на нас.

Отдельно Вадим Минаев отметил, что уже несколько выборных кампаний подряд облизбирком сталкивается с ситуациями, что кто-то накануне выборов звонит пожилым людям и обещает, что к ним придут на дом с урной для голосования.

- В итоге, в воскресенье после 14.00 нам поступил шквал звонков от пенсионеров, которые возмущались, что к ним никто до сих пор не пришел, - рассказал председатель облизбиркома. – Самый тяжелый для меня звонок был, когда мне позвонила 95-летняя бабушка и плакала из-за того, что ее лишили возможности проголосовать. А я не мог ничего сделать, так как иначе это было бы нарушением. Нужно понимать, что для таких людей голосование – это нечто большее, чем просто опускание бюллетеня в урну. Поэтому мне хотелось бы сказать тем людям, кто звонит старикам и что-то им обещает: пожалуйста, если вы собираете какие-то сведения, то передайте их нам. Закон это позволяет. Либо лучше вообще не звоните и ничего не обещайте.

Коммунисты забрали голоса ЛДПР на фоне протестного голосования

Если же говорить о результатах выборов, то Вадим Минаев больше всего удивился тому факту, что впервые за многие годы в «большую партийную четверку» (Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР) ворвался кто-то еще.

За подписание протоколов члены облизбиркома проголосовали единогласно. Фото: Алексей СУХОВ

- Я уже не помню, когда было пять партий, преодолевавших пятипроцентный барьер, - заявил он. – Но в этот раз даже во Владимирской области неожиданно для многих с очень хорошим результатом выступила партия «Новые люди». Они всего на процент, даже чуть меньше, отстали от «Справедливой России». По-моему, это главная политическая сенсация нынешнего политического сезона. В остальном, же все было достаточно ожидаемо. Первые места получили представители партит «Единая Россия». Достаточно неплохо выступила КПРФ.

При этом, по мнению Вадима Минаева, КПРФ забрали свои голоса вовсе не у партии «Единая Россия», а скорее у ЛДПР, которая действительно выступила значительно слабее, чем на прошлых выборах в Госдуму.

- Я думаю, что тут представителям КПРФ на фоне протестного голосования удалось забрать часть голосов у либерал-демократов, - сказал председатель облизбиркома. – А оно имело место. Меня, к примеру, сильно удивила цифра по недействительным бюллетеням. Их было сильно больше, чем обычно. Видимо, КПРФ сумело за счет активной работы и узнаваемого бренда вот эти протестные голоса частично забрать себе.

Что касается явки, то в облизбиркоме сразу сказали, что трехдневное голосование ее не повысит. Это позволит лишь избежать столпотворения на участках, что в условиях пандемии важно.

- Единственный случай был на улице Офицерской, где из-за несогласованности людей утром в пятницу мы имели толпу народа, но члены участковой комиссии достаточно оперативно ситуацию исправили.