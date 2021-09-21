Во Владимирской области увеличилось число ДТП на железнодорожных переездах

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Горьковская железная дорога по итогам последних восьми месяцев озвучила печальные цифры — оказывается, по всей ГЖД под колеса поездов с начала 2021 года попали уже 12 автомобилей. При этом две аварии произошли во Владимирской области.

Таран грузового поезда

Единственный пострадавший в таких авариях по стране в текущем году попал под поезд именно у нас. Это ДТП случилось 9 марта на перегоне Курлово-Великодворье. Водитель легковушки «Ауди» выехал на переезд прямо под красный сигнал семафора перед пригородным поездом №6703 «Владимир — Тумская». Машинисты применили экстренное торможение, но состав затормозить не успел и смял легковушку. В результате водитель остался жив, но получил травмы. Поезд опоздал на конечную станцию на 34 минуты.

А второй инцидент на переезде произошел 13 мая. В половине седьмого утра на железнодорожном переезде, что находится на перегоне Алферово-Заколпье участка Муром-Вековка, водитель «Газели» врезался в грузовой поезд, который в это время уже проезжал через переезд. Тогда, к счастью, не пострадал ни водитель машины, ни локомотивная бригада, лишь на одном из вагонов повредило подножки. И хотя врезалась «Газель» в товарный состав, но пострадали от этого, опять же, пассажиры пригородного поезда, так как из-за аварии электричка опоздала на 26 минут.

- В 2020 году во Владимирской области также произошло два дорожно-транспортных происшествия на переездах, в которых два человека погибли, четверо получили ранения. В этом году пока никто не погиб, но один человек пострадал, - рассказал старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов.

Наконец, последнее ЧП с попавшим под колеса поезда транспортом произошло буквально на днях, и в статистику Госавтоинспекции не попало, так как случилось на пешеходном переходе. Этим делом занималась транспортная полиция.

- 3 сентября в 21.21 на пешеходном переходе через железнодорожные пути в районе станции Петушки водитель мотоцикла выехал на переход перед приближающимся скоростным поездом №738 «Ласточка», - сообщила официальный представитель Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Ольга Добротина. К сожалению, удар оказался настолько сильным, что мотоциклист погиб.

Рейды на переездах

По сведениям ГИБДД, во всех ДТП виноваты водители автотранспорта, которые грубо нарушали правила пересечения железнодорожных путей. В случае с «Газелью», протаранившей поезд в Гусь-Хрустальном районе, водитель вовсе оказался пьян.

В связи с этим железнодорожники обещают, что разработают целую комплексную программу по повышению безопасности на переездах. В частности, планируется ремонт и модернизация пересечений дорог, а также оснащение их дополнительными системами безопасности. Правда, пока не уточняется, какими именно. Обычно в таких случаях ставят либо дополнительные шлагбаумы, либо поднимающиеся барьеры.

Железнодорожники обещают проводить и совместные рейды вместе с полицейскими — как с линейным отделом, так и с Госавтоинспекцией.

- Мы обращаем внимание на ДТП, происходящие на переездах, - уточнил старший инспектор областного УГИБДД Михаил Маслов. - Однако пока нельзя сказать, что количество аварий на них в области резко возросло. Тем не менее, мы будем систематически проводить на них рейдовые мероприятия.

Где и когда именно состоятся рейды полицейских — пока не уточняется.