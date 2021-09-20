Владимирские камеры фотовидеофиксации дорожных нарушений начали «умнеть»

Камеры начинают фиксировать не только превышение скорости Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях в некоторых автомобильных пабликах Владимирской области появились сообщения, в которых водители уверяют, что их знакомым пришли «письма счастья» за не пристегнутый ремень безопасности с камер фотовидеофиксации. Мы решили узнать, так ли это на самом деле.

Стационарных камер фотовидеофиксации в регионе больше, чем мобильных комплексов Фото: Иван МАКЕЕВ

Новинка из столицы

О том, что таких фотовидеокамер на дорогах Владимирской области становится все больше, автолюбители знают не понаслышке. При этом большинство из этих приборов стоят на федеральной трассе М-7, а также между Муромом и Владимиром и между Ковровом и, опять же, трассой М-7.

Именно водители, живущие неподалеку от М-7, заговорили о нововведениях первыми.

- Мой знакомый из Петушков рассказал, что несколько дней назад ему прислали постановление с фотокамеры. На изображении было видно, что он не пристегнут, за то и штраф наложили. Неужели прогресс дошел до нашего региона, - задается вопросом автолюбитель из Петушинского района Сергей.

Как утверждает наш постоянный автоэксперт, автообозреватель Алексей Кованов, подобный штраф с дорожной камеры — штука отнюдь не уникальная.

- В конце прошлого года камеры, распознающие не пристегнутый ремень и разговор по телефону появились в пилотном режиме в Москве. Сперва они стояли по двум адресам, но потом, поняв, что схема работоспособная, производитель начал предлагать их в другие муниципалитеты. Поэтому в некоторых регионах камеры, как и в столице, уже «умеют» распознавать разговоры по телефону и не пристегнутые ремни, - говорит Алексей Кованов.

Впрочем, наш эксперт усомнился, что подобное новаторское оборудование уже появилось во Владимирской области.

Штраф на стоп-линии

В Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области не стали скрывать — камеры на дорогах нашего региона в последнее время действительно «поумнели», и теперь дело не ограничивается одним лишь установлением факта превышения скорости.

- В настоящее время камеры фотовидеофиксации, расположенные на территории Владимирской области, кроме превышения скоростного режима, «научились» распознавать проезд под запрещающий сигнал светофора, рядность (пересечение сплошной линии разметки — авт.), а также заезд за стоп-линию, - рассказал старший инспектор областного главка УГИБДД Михаил Маслов. - Правда, пока это «умеют» не все комплексы фотовидеофиксации.

По словам Михаила Маслова, на сегодняшний день на дорогах региона используется 102 камеры фотовидеофиксации, из которых порядка 77 комплексов — стационарные, а остальные — передвижные. При этом в Госавтоинспекции заведомо не стали уточнять, где именно стоят «самые умные» камеры.

Однако речь о том, что эти приборы умеют распознавать не пристегнутые ремни, увы, пока не идет.

- Эти сообщения не соответствуют действительности, так как пока приборов с таким программным обеспечением у нас нет. За ремни безопасности при помощи видеокамер в нашем регионе еще не штрафуют. Вероятнее всего, такие штрафы владимирским водителям пришли из других регионов, - резюмировал Михаил Маслов.

Однако в Госавтоинспекции не исключают, что в скором времени и у нас появятся подобные «гаджеты» - камер на дорогах становится больше с каждым днем.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Автоэксперт Алексей Кованов полагает, что в скором времени камеры «научатся» еще большему — предпосылкой к этому является мировой опыт.

- За рубежом, в частности, в Европе, разговор по телефону за рулем считается серьезным проступком, как и не пристегнутый ремень безопасности. Поэтому здесь мы идем по общеевропейскому пути. Понятно, что сотрудника ГИБДД везде не поставишь, а в мире повсеместно идет курс на «айтификацию» дорожного движения — поэтому камеры будут становиться только «умнее»: они научатся распознавать не только ремни и телефоны, но и, например, не включение света днем. Сейчас таким вещам, как фиксация не пропуска пешехода уже не стоит удивляться, так что на этом прогресс не остановится. Однако, на мой взгляд, по количеству камер фотовидеофиксации и их функционалу Владимирская область пока отстает, - полагает Алексей Кованов.