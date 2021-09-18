Во Владимирской области количество происшествий на водоемах увеличилось вдвое

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В региональном главке МЧС подвели печальные итоги купального сезона-2021. К сожалению, радужными эти цифры назвать никак нельзя: по статистике, число утонувших по сравнению с прошлым годом выросло более чем в два раза, причем подавляющее большинство летальных случаев имело место именно в разгар пляжного отдыха.

Больше всего утонувших — на Клязьме

- По итогам купального сезона на территории Владимирской области погибло 36 человек. К сожалению, шестеро из них — дети, - констатировал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Леонид Фадеев.

Для наглядного примера — за весь предыдущий купальный сезон в области погибло 18 купальщиков, что тоже немало.

По словам Фадеева, основными причинами трагедий на реках и озерах в этом году становились купание в запрещенных местах и плавание в нетрезвом виде.

К сожалению, запрещающие аншлаги останавливают не всех. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

- Дети гибли также из-за того, что купались в неустановленных местах, либо были оставлены без присмотра взрослых, - говорит Фадеев.

В областном главке МЧС признают — несмотря на то, что с первых дней наступления жары увеличили количество патрулей на водоемах и проводили массу бесед с купальщиками прямо на пляжах, включая запрещенные места, все равно трагедий избежать не удавалось.

Так, больше всего жизней, по итогам сезона, унесла Клязьма — здесь утонули 11 человек. Второе место в печальном рейтинге заняли сразу три реки — Ока, Колпь и Пекша. На третьем месте по числу утонувших оказались реки Нерль, Унжа и Киржач — здесь утонули по два человека. Все остальные случаи на различных водоемах области были единичными. Например, в Гусь-Хрустальном районе единственный утонувший был обнаружен в водоеме поселка Гусевский — по данному факту полиция проводила проверку.

При этом пик трагедий на воде пришелся на июнь — за весь этот месяц на воде случилось 17 трагедий, причем все шестеро детей также утонули именно в июне, самом жарком месяце 2021 года.

Говоря о сухой статистике по районам, то больше всего утонувших оказалось во Владимире, где произошло четыре печальных случая, включая одну трагедию с ребенком, а также в Судогодском и Ковровском районах — там также утонули по четыре человека, причем в Коврове из их числа двое оказались детьми. Второе место поделили с одинаковым числом трагических случаев муниципалитеты-побратимы - округ Муром и Муромский район — здесь утонуло по три человека, и в каждом случае в этом числе было по одному ребенку, а также Гороховецкий район — здесь утонули трое взрослых. Наконец, третье место в «черной» статистике купального сезона-2021 пришлось на Суздальский, Селивановский, Кольчугинский и Александровский районы. Во всех этих территориях на воде погибли по два человека, причем в Александровском районе одним из них был ребенок.

Кроме вышеназванных причин утопления, в МЧС по региону называют еще один фактор, который реально повлиял на рост числа происшествий среди отдыхающих.

- Помимо аномально жаркой погоды повлиял и тот факт, что граждане были ограничены в выездах за границу, - говорит заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

Операция «Тонкий лед»

Однако цифра в 36 утонувших — отнюдь не окончательное число погибших людей на водоемах Владимирской области в текущем году.

- Еще четыре человека погибли до наступления купального сезона, - сообщил Леонид Фадеев.

Так, единственный случай гибели на воде зимой случился в январе в Гороховецком районе. Еще три случая имели место весной — один человек утонул в апреле в Камешковском районе, и два человека погибли в мае — инциденты произошли в Вязниковском и Суздальском районах. Таким образом, на данный момент число погибших на водоемах Владимирской области с января 2021 уже составляет 40 человек против 19 погибших за весь прошлый год (из них, как озвучивалось выше, 18 утонули в пляжный период).

Так что сегодня, хотя купальный сезон официально подошел к концу, сотрудники МЧС расслабляться не торопятся — впереди не менее «горячая» пора ледостава.

С началом ледостава на водоемах начнутся "осенне-зимние" рейды Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

- Поэтому большая, убедительная просьба к рыбакам — когда начнется ледостав, не выходите на тонкий лед, ведь это тоже чревато риском утопления, - обратился Леонид Фадеев к любителям активного отдыха.

Впрочем, одними убеждениями в МЧС не обойдутся — в чрезвычайном ведомстве обещают, что как только реки и озера начнет сковывать первым льдом, тут же стартует месячник безопасности на воде и соответствующая акция «Тонкий лед».

- Количество патрульных групп будет увеличено, рейды будут проводиться в ежедневном режиме, - рассказала Светлана Барашкова.

Рыбакам еще раз напомнят о том, что выход на лед опасен, а заодно уведомят о запрете выхода на ледяную корочку в местах, где это запрещается под угрозой штрафа. О начале осенне-зимнего месячника безопасности на воде в МЧС обещают сообщить дополнительно.