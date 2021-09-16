Пропавших во Владимирской области детей нашли в подмосковной электричке

Жизни и здоровью ребят ничто не угрожает. Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области

Почти сутки полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и многочисленные добровольцы искали двух 12-летних и одного 8-летнего мальчиков, накануне пропавших без вести в Петушинском районе.

Наши источники в правоохранительных органах региона рассказали, что ребята на момент исчезновения были вместе, но что с ними могло произойти дальше — никому известно не было.

К счастью, розыски закончились хорошо. Сперва информацию о том, что дети нашлись, сообщили в ПСО «Лиза Алерт».

- Дети найдены, живы, - кратко рассказали в отряде.

Полицейские на тот момент ответили, что информацию об обнаружении детей еще только проверяют, но буквально через полчаса подтвердили — действительно, мальчики нашлись, с ними все в порядке.

-Несовершеннолетние, объявленные без вести пропавшими во Владимирской области, найдены сотрудниками полиции на территории соседнего региона, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.

Оказывается, похожих на ориентировку мальчишек заметили в подмосковном электропоезде бдительные граждане, которые тут же сообщили об этом сотрудникам линейного отдела полиции. В результате транспортные полицейские вместе с коллегами из Петушинского района нашли всех троих «беглецов» в вагоне электрички на станции Орехово-Зуево. Их сняли их с поезда и доставили в отдел полиции. К счастью, мальчики оказались здоровы, их жизни ничто не угрожает.

Полиция Владимирской области выражает благодарность всем гражданам и волонтерам, которые остались неравнодушными и принимали участие в поисках.