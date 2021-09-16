Во Владимирской области разыскиваются трое пропавших без вести детей

Виктор Чуваев, Виктор Вознов, Тимур Субботин (слева направо) Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, полицией Петушинского района разыскиваются трое несовершеннолетних:

- Чуваев Виктор Андреевич 11 апреля 2009 года рождения. Худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие. Был одет в серую ветровку со светоотражающими полосками на капюшоне, темно-синие брюки, голубую рубашку и черные кроссовки;

- Вознов Виктор Алексеевич, 7 октября 2009 года рождения. Худощавого телосложения, рост 135 сантиметров, светло-русые волосы, глаза серо-зеленого цвета. Был одет в красную куртку, зеленые брюки, синюю в полоску футболку и желтые кроссовки;

- Субботин Тимур Фаррухович, 8 июля 2013 года рождения. Рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Всех, кому известно о местонахождении этих ребят, полиция просит сообщить в ОМВД России по Петушинскому району по телефону 8 (906) 611-63-03 (Андреева Ольга Александровна), либо по телефону «02» или в любой ближайший отдел полиции.

В настоящее время поисками пропавших ребят занимаются также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые одними из первых забили тревогу.

На данный момент о судьбе мальчиков пока все еще ничего не известно.