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Происшествия16 сентября 2021 12:20

Во Владимирской области разыскиваются трое пропавших без вести детей

Полиция просит откликнуться всех, кто может знать что-либо об их судьбе
Алексей КОТМЫШЕВ
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Виктор Чуваев, Виктор Вознов, Тимур Субботин (слева направо) Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области

Виктор Чуваев, Виктор Вознов, Тимур Субботин (слева направо) Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, полицией Петушинского района разыскиваются трое несовершеннолетних:

- Чуваев Виктор Андреевич 11 апреля 2009 года рождения. Худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие. Был одет в серую ветровку со светоотражающими полосками на капюшоне, темно-синие брюки, голубую рубашку и черные кроссовки;

- Вознов Виктор Алексеевич, 7 октября 2009 года рождения. Худощавого телосложения, рост 135 сантиметров, светло-русые волосы, глаза серо-зеленого цвета. Был одет в красную куртку, зеленые брюки, синюю в полоску футболку и желтые кроссовки;

- Субботин Тимур Фаррухович, 8 июля 2013 года рождения. Рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Всех, кому известно о местонахождении этих ребят, полиция просит сообщить в ОМВД России по Петушинскому району по телефону 8 (906) 611-63-03 (Андреева Ольга Александровна), либо по телефону «02» или в любой ближайший отдел полиции.

В настоящее время поисками пропавших ребят занимаются также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые одними из первых забили тревогу.

На данный момент о судьбе мальчиков пока все еще ничего не известно.

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