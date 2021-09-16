В Ковровском и Камешковском районах на трассе М7 появятся новые разворотные петли

Опасных разворотов на трассе М7 скоро станет меньше. Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Буквально на днях на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок появился тендер на строительство двух разворотных петель на трассе М7 в черте Владимирской области — на 222 и 244 километрах. Начальная цена контракта составляет чуть более 438 миллионов рублей.

В ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» подтвердили, что действительно собираются построить две новых разворотных петли именно в этих местах, однако просят раньше времени не радоваться — пока неизвестно, как пройдут торги. Тем не менее, наши источники в дорожной отрасли отметили, что, скорее всего, планы по строительству не изменятся.

- С вероятностью 99 процентов торги будут успешными, и тогда новые петли могут появиться уже в следующем году, - уточнил собеседник.

В свою очередь, в Упрдоре рассказали, что развороты на указанных участках просто необходимы, так что тянуть с их строительством не следует.

- На самом деле заторов на там никогда не было, однако эти разворотные петли появятся на длинных перегонах, где приходится долго ехать до безопасного разворота. Один из них построят недалеко от пересечения Южного обхода с подъездом к Владимиру (на 222 километре, прямо перед выездом с Южного обхода — авт.), второй — в Сенино Ковровского района, где требуются развороты к деревням Пестово, Дроздовке и другим, - объяснил официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский.

Таким образом, петли появятся на отрезке между Камешковским и Ковровским районами. Автолюбители уже не раз жаловались, что на перегоне между Сенино и Южным обходом практически негде развернуться, и ехать для этого приходится едва ли не к областному центру или, наоборот — к повороту на Ковров в Сенинских Двориках. Так что новые объекты существенно облегчат многим жизнь, особенно местным жителям.

Дорожники уточнили, что если подрядчика получится определить сразу, то в этом году начнутся лишь подготовительные работы, на которые будет выделено порядка 10 миллионов рублей. Основные же труды запланированы на 2022 год, тогда же они должны завершиться.

Кстати, в Упрдоре опровергли слухи о том, что это некий дорогостоящий проект.

- Это обычная работа, выполняемая в плановом порядке, - заверил Александр Полянский, добавив, что обычно на ремонт отрезков федеральной трассы зачастую уходит значительно больше средств.

В дорожном ведомстве утверждают, что продолжат отказываться от опасных левых поворотов на дороге первой категории, к которой относится М-7 - этого требуют правила безопасности. Так что скоро разворотных петель может стать еще больше.

Более подробные сведения о будущих разворотных петлях в Ковровском и Камешковском районах ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» обещает предоставить после того, как определится подрядчик и станет известно о конкретных сроках начала строительства.