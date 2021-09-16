Владимирский дом художницы Ольги Розановой признали памятником

Дом Ольги Розановой. Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Дом Ольги Розановой во Владимире включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Здание на улице Музейной

Напомним, всемирно известная русская художница-авангардистка Ольга Розанова родилась в 1886 году в городе Меленки Владимирской губернии, позже переехала во Владимир. Долгое время дом, где во Владимире жила знаменитая художница, считался утраченным, большинство историков и краеведов считали, что он не сохранился. Но в 2017 году известный владимирский краевед Алексей Арескин, изучая архивы, доказал: именно в центре города, в доме №10 на улице Музейной (до 1927 года улице Борисоглебской), который стоит и сегодня, жила семья Розановых.

Дом для своей семьи приобрел дед художницы - священник Василий Орлов, потом здание перешло его дочери. В его стенах художница, ставшая лицом русского авангарда, создала множество живописных и графических работ, в том числе с натуры. Глядя на ее картины, легко понять, где стояла кузня, а где – пожарная команда. Кстати, исследователи отмечают, что окружение у будущей звезды авангарда было интересным – вокруг жило немало архитекторов, историков, краеведов.

Ольга Розанова. Фото предоставлено Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Культурный центр в жилом доме

За свою немалую историю дом претерпел многочисленные перестройки, сейчас здание находится в частной коллективной собственности, в нем проживает пять семей, а также расположена общественная организация Розановский центр. Энтузиасты, стремящиеся сохранить память о художнице, несколько лет бились, чтобы родной дом Ольги Розановой признали памятником. Они надеялись, что после этого в здании не только разместится музей художницы и ее богатый архив, но и появится центр современного искусства. Наконец, это удалось: на основании заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, по результатам научно-экспертного совета по вопросам сохранения культурного наследия при Государственной инспекции, принято решение о включении объекта «Дом, в котором жила художница О. Розанова (Дом Ольги Розановой)» в перечень выявленных объектов культурного наследия. За это практически единогласно проголосовали все члены комиссии, знавшие автора знаменитой «Зеленой полосы».

Научно-экспертным советом по вопросам сохранения культурного наследия при Государственной инспекции отмечена необходимость сохранения памяти известной русской художницы-авангардистки Ольги Розановой, значимость сохранения дома, где она жила и творила, для Владимира и области в целом.

Работа Ольги Розановой. Предоставлено Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Теперь экспертам предстоит провести государственную историко-культурную экспертизу здания, которая должна определить, что в объекте подлежит охране (предмет охраны), какая категория историко-культурного значения должна быть у объекта (федерального, регионального, местного (муниципального) значения), а также вид объекта культурного наследия (памятник, ансамбль, достопримечательное место). После официального признания дом, где Ольга Розанова жила со своей мамой, уже не смогут снести.

- С жителями дома за годы борьбы мы стали как родные. Нас всего семеро. Мужчины уже обсуждают между собой реконструкцию исторических наличников на фасаде, где-то у них сохранились старые фото. К скорому нашему фестивалю благоустраивают во дворе выставочную площадку. Мне даже кажется, что в их жизнях появился новый, неведомый доселе, смысл. Смотрю на них мечтательно. Парни - на все руки мастера. К тому же мы тут почти все - почти ровесники, нам друг с другом легко. Интересно, а бывали ли случаи, когда культурный центр из собственного дома устраивали сами жители? – поделилась мечтами сотрудник Розановского центра Анна Бражкина.

Создатели Розановского центра во Владимире надеются, что с помощью меценатов или чиновников удастся выкупить здание и создать в нем настоящий музей.