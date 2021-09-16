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Общество16 сентября 2021 1:00

Владимирский дом художницы Ольги Розановой признали памятником

Здание, где жила «амазонка русского авангарда», энтузиасты чудом нашли в 2017 году и все это время добивались признания его статуса
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Дом Ольги Розановой. Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Дом Ольги Розановой. Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Дом Ольги Розановой во Владимире включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Здание на улице Музейной

Напомним, всемирно известная русская художница-авангардистка Ольга Розанова родилась в 1886 году в городе Меленки Владимирской губернии, позже переехала во Владимир. Долгое время дом, где во Владимире жила знаменитая художница, считался утраченным, большинство историков и краеведов считали, что он не сохранился. Но в 2017 году известный владимирский краевед Алексей Арескин, изучая архивы, доказал: именно в центре города, в доме №10 на улице Музейной (до 1927 года улице Борисоглебской), который стоит и сегодня, жила семья Розановых.

Дом для своей семьи приобрел дед художницы - священник Василий Орлов, потом здание перешло его дочери. В его стенах художница, ставшая лицом русского авангарда, создала множество живописных и графических работ, в том числе с натуры. Глядя на ее картины, легко понять, где стояла кузня, а где – пожарная команда. Кстати, исследователи отмечают, что окружение у будущей звезды авангарда было интересным – вокруг жило немало архитекторов, историков, краеведов.

Ольга Розанова. Фото предоставлено Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Ольга Розанова. Фото предоставлено Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Культурный центр в жилом доме

За свою немалую историю дом претерпел многочисленные перестройки, сейчас здание находится в частной коллективной собственности, в нем проживает пять семей, а также расположена общественная организация Розановский центр. Энтузиасты, стремящиеся сохранить память о художнице, несколько лет бились, чтобы родной дом Ольги Розановой признали памятником. Они надеялись, что после этого в здании не только разместится музей художницы и ее богатый архив, но и появится центр современного искусства. Наконец, это удалось: на основании заявления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, по результатам научно-экспертного совета по вопросам сохранения культурного наследия при Государственной инспекции, принято решение о включении объекта «Дом, в котором жила художница О. Розанова (Дом Ольги Розановой)» в перечень выявленных объектов культурного наследия. За это практически единогласно проголосовали все члены комиссии, знавшие автора знаменитой «Зеленой полосы».

Научно-экспертным советом по вопросам сохранения культурного наследия при Государственной инспекции отмечена необходимость сохранения памяти известной русской художницы-авангардистки Ольги Розановой, значимость сохранения дома, где она жила и творила, для Владимира и области в целом.

Работа Ольги Розановой. Предоставлено Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Работа Ольги Розановой. Предоставлено Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Теперь экспертам предстоит провести государственную историко-культурную экспертизу здания, которая должна определить, что в объекте подлежит охране (предмет охраны), какая категория историко-культурного значения должна быть у объекта (федерального, регионального, местного (муниципального) значения), а также вид объекта культурного наследия (памятник, ансамбль, достопримечательное место). После официального признания дом, где Ольга Розанова жила со своей мамой, уже не смогут снести.

- С жителями дома за годы борьбы мы стали как родные. Нас всего семеро. Мужчины уже обсуждают между собой реконструкцию исторических наличников на фасаде, где-то у них сохранились старые фото. К скорому нашему фестивалю благоустраивают во дворе выставочную площадку. Мне даже кажется, что в их жизнях появился новый, неведомый доселе, смысл. Смотрю на них мечтательно. Парни - на все руки мастера. К тому же мы тут почти все - почти ровесники, нам друг с другом легко. Интересно, а бывали ли случаи, когда культурный центр из собственного дома устраивали сами жители? – поделилась мечтами сотрудник Розановского центра Анна Бражкина.

Создатели Розановского центра во Владимире надеются, что с помощью меценатов или чиновников удастся выкупить здание и создать в нем настоящий музей.

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