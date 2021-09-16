Во Владимире досрочно открыть парк «Добросельский» не позволяет технология

Пока ворота и калитки парка остаются закрытыми, а за ними работает тяжелая техника Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как известно, парк культуры и отдыха «Добросельский», что находится в Добром, начали реконструировать еще летом 2020 года после того, как сами горожане годом ранее выбрали его из списка территорий, которые ожидает реконструкция. Общая стоимость всех работ на первом этапе составила порядка 74 миллионов рублей.

Замки на калитках

Сперва «Добросельский» оставался открытым, но позже владимирцы стали жаловаться на неудобства, которые вызывают земляные и строительные работы. Так что когда здесь развернулась тяжелая техника, парк все же оказался под замком.

В сентябре того же 2020 года подрядчики завершили первый этап реновации парка, в ходе которого построили сети водоснабжения к различным объектам — как к будущим, так и к уже существующим, устроили ливневку и канализационные сети, систему освещения, детский городок, прогулочные аллеи, цветочные клумбы, часть кольцевой велодорожки, новый туалет, поставили садовую мебель и многое другое.

В этом же году здесь воздвигли всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет включать массу тренажеров, площадок для разнообразных игр и беговые дорожки.

На радость жителям, уставшим от того, что любимое место отдыха заперто, почти сразу власти объявили о начале второго этапа реконструкции, в ходе которого решено было выстроить здесь скейт-городок. Многие надеялись, что к сентябрю 2021 года «Добросельский» наконец-то откроют если не полностью, то хотя бы частично, хотя в мэрии еще раньше заявляли, что работы рассчитаны до 2022 года. Но владимирцы думали, что к Дню города их ожидает приятный сюрприз. Однако надежды не оправдались — на калитках «Добросельского» остались висеть замки.

- Открыли хотя бы половину парка, которую уже отремонтировали, ведь негде погулять с детьми, неужели нельзя? - посетовала жительница Владимира Наталья.

Многие владимирцы задались точно таким же вопрос.

Объявление на воротах "Добросельского" Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Погода может помочь

В мэрии Владимира объяснили, почему «сюрприз» в виде открытия части парка, на который надеялись некоторые горожане, на День города не состоялся.

- Общестроительные работы на территории парка продолжаются, в них задействованы трактора и прочая тяжелая техника, выкопаны траншеи. Все это находится на отдалении от детского городка, но если ребенок побежит или поедет на велосипеде, он запросто может попасть в строительную зону, а это опасно. Это и есть причина, по которой парк пока не открыли хотя бы частично, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

По словам Карпиловича, в мэрии тоже надеялись, что «Добросельский» получится открыть раньше срока, но подрядчики убедили чиновников, что лучше с этим не спешить.

- Существуют определенные технологические этапы, которые нельзя нарушать. В частности, это вопрос соблюдения температурных режимов и временных интервалов при бетонировании, чтобы «встал» бетон. Подрядчики объяснили, что могут выполнить работы досрочно, но потом им придется снова возвращаться уже в рамках гарантийных обязательств, - объясняет Александр Карпилович.

Здесь предстоит еще много работы Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Именно поэтому в горадминистрации решили «не гнать пятилетку за четыре года», и открыть парк точно в срок — в 2022 году. По словам чиновников, никакого отставания от графика сейчас нет, хотя на первый взгляд и может показаться, что работ в «Добросельском» еще много — такое впечатление создают остатки строительных материалов, раскопы и следы тракторов на новых аллеях, которые видно с улицы.

Однако власти настроены оптимистично. В частности, руководство города буквально на днях побывало в парке и убедилось, что работы ведутся, как положено.

- Нас особенно интересовал процент готовности скейт-городка, который станет основным объектом в рамках второй очереди. Строят его под авторским надзором специалистов, которые такие городки воздвигали не только на территории России, но и за ее пределами. Люди это опытные, и городок получается очень неплохой, - заверил Александр Карпилович.

В мэрии не исключают, что после завершения строительства «скопируют» этот скейт-городок и в другие парки города, например — в «Восьмисотку». Но пока владимирцам остается ждать.

Чиновники не исключили, что в случае теплой погоды вторая очередь действительно может быть сдана раньше положенного времени, и тогда «Добросельский» откроет двери до положенного проектом срока. Но это лишь один из маловероятных вариантов. Так что пока конкретной даты открытия обновленного парка просто не существует.