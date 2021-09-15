Во Владимирской области запрет на посещение общепита без QR-кода отложен на месяц

Пока QR-код для визита в общепит не понадобится Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации Владимирской области, в ближайшее время на официальном портале правовой информации России будет опубликован документ, вносящий поправки в пресловутый указ главы региона от 17 марта 2020 года №38 «О введении режима повышенной готовности», регулирующий все, что касается коронавирусных ограничений.

В документе за подписью врио губернатора Вясеслава Кузина идет речь о том, что в обозначенный выше указ вводится небольшая, но важная поправка. Так, деятельность кафе, ресторанов, столовых, буфетов, закусочных и иных заведений общепита, а равно детских развлекательных центров, детских игровых комнат, салонов красоты, парикмахерских, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное посещение граждан, а также фитнес-центров, бассейнов, клубов, дискотек и прочих организаций досуга пока остается открытым без каких-либо ограничений.

Напомним — ранее в указе главы региона говорилось, что с 15 сентября туда нельзя будет ходить людям, не имеющим QR-код с портала госуслуг или бумажного сертификата о сделанной прививке от коронавируса. Также, помимо сертификата и кода, допускалось посещение всех этих заведений людям, либо имеющим на руках отрицательный ПЦР-тест не старше трех дней, либо справку из поликлиники по месту жительства о том, что человек не позднее полугода назад переболел коронавирусной инфекцией.

Эти меры должны были вступить в силу еще летом, но вызвали бурное негодование со стороны работников общепита и развлекательных центров, так что были отложены до 15 сентября. Однако власти и теперь решили перенести дату вступления столь суровых ограничений на еще более позднее время — до 15 октября 2021 года.

Поправки в указ вступают в силу с момента их официального опубликования, что должно произойти в самое ближайшее время.

Так что пока в кафе и ночные клубы можно будет ходить без дополнительных документов.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора сообщили, что в настоящее время ситуация с заболеваемостью covid-19 в регионе стабилизировалась, и уже несколько недель рост числа заболевших не регистрируется, так что причин ужесточать уже действующие ограничения пока не имеется. Впрочем, в ведомстве отметили, что сами никогда не предлагали вводить на территории региона QR-коды для посещения общественных заведений.