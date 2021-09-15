Во Владимирской области безработные тратят восемь месяцев на поиск нового места

Чаще всего ищут работу городские жители Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владимирской области заметно сократилось число безработных жителей. Сейчас в регионе живет более 709 тысяч человек от 15 лет и старше, которые в принципе считаются пригодными для работы – это 52,8% от всего населения области. При этом 681 с половиной тысяча человек из них трудится, а 27,7 тысяч жителей безработные: не имеют работы или доходного занятия, ищут работу и были бы готовы приступить к ней сразу же. Но, как отмечают во Владимирстате, в регионе бывали времена и похуже: если сейчас уровень безработицы по области составляет 3,9%, то в начале года он составлял 5,2%, в конце пандемийного 2020 – 5,7%.

А пик числа безработных пришелся на июль-сентябрь 2020 года – тогда в регионе официальный уровень безработицы составил 6,5%. Тогда без работы остались 46,7 тысяч жителей. Но, как вспоминают специалисты, в 90-е годы было значительно хуже: тогда без работы осталась едва ли не треть трудоспособного населения региона.

Впрочем, несмотря на снижение числа владимирцев, которые не смогли устроиться, показателей, которые были до пандемии, Владимирская область пока не достигла: в начале 2020 года работу искали около 25 тысяч владимирцев, а уровень безработицы составил 3,7%.

Кто же чаще всего остается без работы? Как ни странно, мужчины чаще оказываются на улице: среди безработных владимирцев доля женщин в этом году составила 49,8%. При этом работу чаще теряют и ищут горожане: три четверти безработных (75,1%) - городские жители. А вот среди жителей сел и деревень число безработных традиционно вырастает с января по март, после чего заметно снижается. Большинство безработных отнюдь не новички – среди них только 5,2% не имеют опыта работы, 14,2% оставили прежнее место труда в связи сокращением или ликвидацией предприятия, а 21,9% уволились по собственному желанию.

Кстати, быстро найти работу удается далеко не всем. Меньше трети (28,2%) находят новое место за три месяца, чуть больше владимирцев (28,7%) ищут работу год и более, а в среднем, чтобы устроиться заново, требуется восемь месяцев. При этом большинство (79,8% безработных) ищут работу самостоятельно без содействия служб занятости, а 69% предпочитают просить о помощи друзей, родственников и знакомых. Причем в сентябре работодатели подали в центры занятости региона 2600 вакансий. Чаще всего новых сотрудников ищут производственные предприятия (75%), оптовая торговля (7%), организации гостиничного бизнеса и общественного питания (5%).

А КАК У НИХ?

По сравнению с соседями по ЦФО, во Владимирской области все не так уж плохо. Ниже уровень безработицы только в Москве (2,7%), Подмосковье (3,5%), Брянской области (3,6%), Воронежской, Тверской и Тульской (везде 3,7%). В Костромской области уровень безработицы 4,3%, там на 291,9 тысяч работающих приходится 13 тысяч безработных. В Ивановской области уровень безработицы еще выше – 4,6 и на 498,3 тысячи занятых – 24,2 тысячи безработных. А выше всего уровень безработицы в Ярославской области – 5,8%, там на 624.4 работников – 38,6 безработных.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

447 человек в регионе бесплатно направлены на обучение от центров занятости по образовательным программам: промышленное строительство, графический веб-дизайн, управленческая деятельность, управление персоналом, предпринимательство, дошкольное воспитание, администрирование отеля, контрактная система в сфере закупок, портной, швея, бухгалтер.

56 работодателей получили субсидии в размере минимальной оплаты труда на общую сумму более 2 миллионов рублей. Благодаря этому на работу устроили 339 человек, из которых 37% - инвалиды, одинокие родители и жители предпенсионного возраста.