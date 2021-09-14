В Богородице-Рождественском монастыре обнаружена старинная записка игумену

Обнаруженные артефакты (в центре - те самые документы) Фото: Владимирская епархия

Около пяти часов вечера 24 августа рабочие, трудившиеся на ремонтных работах, проходящих на территории Богородице-Рождественского монастыря, во время разбора забутовки — материала, которым заполнена полость между стенами кирпичной кладки 17-19 века, неожиданно для себя наткнулись на крупную полость, из которой посыпались известка и какие-то вещи.

Изразцы в стене

Сотрудники и священнослужители Владимирской епархии, увидевшие произошедшее, поспешили рассмотреть то, что внезапно открыла заполненная забутовкой полость в стене. Особый интерес был вызван в связи с тем, что сама стена, которую разбирали рабочие, датируется XVII-XIX веками и находки точно были как минимум из позапрошлого столетия.

- Ремонтируемое здание построено в XVII веке, но оно не полностью датируется именно этим временем, потому что внешняя кладка была произведена уже в XIX веке, когда выравнивали стену между собором Рождества Христова и стенами XVIII века. Выравнивание этой линии и дало эту кладку, - объясняет руководитель паломнического центра Богородице-Рождественского мужского монастыря Ольга Шалыгина. - Отсюда и появилась забутовка, которой заполнили пространство между стенами.

Место, где обнаружились артефакты. Фото: Владимирская епархия

Правда, по словам сотрудников епархии, расстояние полости было небольшим — чаще всего 3-5 сантиметров, на нее просто не обращали внимания. Но здесь полость оказалась неожиданно больших размеров. Сначала из нее извлекли бутылки — сперва битые, затем и целые. Затем показались фрагменты глиняных горшков и часть печки.

Все обнаруженные артефакты служители епархии немедленно извлекли и отнесли в безопасное место, чтобы внимательнее рассмотреть находки.

- Благодаря спекшейся глине и частям штукатурки с сухой известью, находившиеся в забутовке, предметы сохранились очень хорошо. Это не только кожаный сапог предположительно XVIII- начала XIX века, но и фрагменты изразцов, вероятно, XVII века и огромное количество бытовой керамики, которая может датироваться по-разному, - говорит Ольга Шалыгина.

Помимо осколков горшков и керамики, здесь обнаружились пять сосудов из толстого и тонкого стекла, два отдельных клейма, ни к чему не принадлежащие, похожий на книгу предмет из спекшейся кожи, пара кожаных ботинок, коробочка из бересты, отрезки тканей, похожие на рабочую одежду, палочки для розжига и многое другое.

Фото: Владимирская епархия

Документ времен Феофана Затворника

Но самыми интересными находками, по словам представителей Владимирской епархии, оказались документы — среди известки совершенно случайно во время просеивания нашли свернутую в трубочку бумагу, в которой удалось распознать докладную записку к игумену монастыря. Правда, имя его неизвестно, так как документ оказался поврежден. Полностью расшифровать его так и не удалось.

- Оказалось, что это часть письма, обращенного к игумену нашего монастыря, - объяснила Ольга Шалыгина.

При детальном рассмотрении специалисты обнаружили, что записка датируется XIX веком. Вместе с ней нашелся и кусочек бумаги с цифрами, в котором священнослужителям удалось распознать смету.

- Самая большая странность заключается в том, что в одном и том же месте находились предметы со следами горения и без них — рядом лежат уголь и береста — одни тронутые огнем, другие нет. А записочку мы нашли среди грязи при просеивании, - говорит Ольга Шалыгина.

По словам специалистов епархии, записку к игумену и другие артефакты еще предстоит изучать — очевидно, в стене может быть найдено еще много интересных вещей.

- Скорее всего, эти вещи могут быть связаны с моментом восстановления храма Рождества Пресвятой Богородицы, которое производилось по приказу императора Александра II. Соответственно, храм Рождества Христова строился одновременно, и это было при Феофане Затворнике, - говорит Ольга Шалыгина.

Часть сметы (слева) и записка игумену. Фото: Владимирская епархия

Мало кому известно, но во второй половине XIX столетия известный русский священнослужитель, прославленный в лике святителей Феофан Затворник, некоторое время возглавлял Владимирскую епархию. Не исключено, что записка к игумену была написана именно при нем.

Есть также версия, что в стену эти предметы попали из старой трапезной, так как вместе с посудой кое-где попадались остатки пищи «животного и растительного происхождения».

Сейчас все артефакты, обнаруженные в стене монастыря, находятся в епархии, там же они и останутся.

- Все это будет находиться в музее Александра Невского при монастыре. У нас имеются свои архитекторы и научные сотрудники, которым предстоит оценить находки, - рассказала пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова.

Так что через некоторое время все желающие смогут увидеть записку к игумену и другие вещи, которые случайно нашлись в монастырской стене.