Владимирцев не оказалось в числе победителей полумарафона «Золотые ворота»

Фото: администрация города Владимира

Полумарафон «Золотые ворота» в этом году проводился уже в пятый раз, и собрал более 1400 спортсменов со всех уголков России. Бежали дистанцию в 21,1 километра, причем маршруты были построены таким образом, чтобы спортсмены по пути могли увидеть Успенский и Дмитриевский соборы, смотровые площадки и даже вид на Клязьму.

Помимо основного этапа, в этот же день проводились забеги на малые дистанции, в которых могли принять участие желающие всех возрастов, стартовали состязания с самого утра.

Единственным условием нынешнего года для взрослых участников полумарафона стал обязательный сертификат о вакцинации, либо действующий ПЦР-тест, но, вопреки расхожему мнению, это обстоятельство нисколько не отбило желания людей принять участие в забеге.

С вечера спортсменам раздали так называемые стартовые пакеты — в них находились персональный номер и индивидуальный чип для хронометража, а также футболка со специальным логотипом.

И вот, 11 сентября ровно в 11.00 был дан старт полумарафону, который благополучно завершился около двух часов дня.

Среди мужчин абсолютным победителем стал Иван Парфенов из Орловской области, который пробежал дистанцию за 1 час 09 минут 28 секунд. Вторым пришел Алексей Свиридов из Нижегородской области, а третье место занял Виталий Логинов из Иваново.

Что касается женщин, то среди них лучшей стада москвичка Юлия Конякина, пробежавшая весь путь за 1 час 18 минут 24 секунды. Второй стала Алина Ромашова из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку женских лидеров Екатерина Сергеева из Ярославля.

Победители полумарафона среди женщин на церемонии награждения. Фото: администрация города Владимира

Победители получили денежные призы, а всем без исключения участникам вручили памятные медали.

Вместе с тем, жители Владимира очень удивились тому факту, что ни одного местного спортсмена на пьедесталах не оказалось. Причем ни среди мужской, ни среди женской части бегунов. В частности, многие удивились, что в число призеров не вошла постоянная чемпионка полумарафона «Золотые Ворота» владимирская спортсменка Наталья Волгина, которая с 2017 года становилась победителем четыре раза.

Кое-кто из горожан решил, что владимирцы и вовсе отказались от участия, но оказалось, что дела обстоят совсем не так.

- На то эти состязания и проводятся открытыми, что победу в них может одержать не обязательно владимирец. Наши действительно в этом году оказались за чертой первых трех мест, однако участвовали от Владимирской области все, в том числе призеры и чемпионы из других городов. Самое главное — наши спортсмены не в хвосте итоговой таблицы, многим пошли в зачет четвертые и пятые места, - рассказала официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Кстати, Наталья Волгина тоже принимала участие в турнире, но на этот раз ей просто не повезло.

- В этом году Наталья пришла пятой. Как она сама объяснила после финиша, «что-то не бежалось». Очевидно, просто была немного не в той форме, - резюмировал Карпилович.

Как бы то ни было, реванш наши спортсмены планируют взять в следующем году, когда состоится очередной полумарафон, уже шестой по счету.

КСТАТИ

В целом День города, как и полумарафон, прошел вполне спокойно. Как сообщили в региональных главках МВД и МЧС, никаких происшествий и серьезных правонарушений зарегистрировано не было.