Партия «Новые люди» во Владимирской области собирает голоса в поддержку местного здравоохранения

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Мы уже рассказывали о том, что кандидат в депутаты Госдумы по Суздальскому одномандатному округу Кирилл Меньшиков добивается разработки региональной программы «Онколог — в каждую деревню». Активист партии «Новые люди» задолго до того, как прийти в политику, столкнулся с тяжелым недугом — и победил. У него уже есть проект помощи другим пациентам, но он хочет выйти на федеральный уровень, чтобы сделать здравоохранение Владимирской области одним из лучших в стране, в первую очередь — для самих местных жителей.

Сегодня Кирилл вместе с Новыми людьми запустили петицию в поддержку своих инициатив. Они предлагают жителям региона проголосовать за еще один проект — возможность посещения пациентами частных клиник по полису ОМС.

— Мне хорошо известны уязвимости бесплатной российской медицины. Люди часто дожидаются очереди месяцами, хотя помощь им жизненно важно оказать в течение нескольких дней или даже часов. Для многих больных путь к выздоровлению начинается с преодоления десятков, если не сотен километров, — рассуждает Кирилл. — Я считаю, что так быть не должно. Поэтому мы создали петицию, в которой требуем повысить качество медицинского обслуживания и привести его в соответствие с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

В скором времени активисты отправятся по деревням и селам Владимирской области, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли оставить свои подписи под действительно важными для них инициативами. Все собранные голоса будут переданы в областную администрацию.

По словам Меньшикова, программа «Онколог — в каждую деревню» должна сделать визиты специалистов к сельским жителям регулярными. Это позволит существенно поднять статистику патологий, выявленных на ранних стадиях.

Также, по его задумке, пациенты, которые не могут записаться в государственную клинику в течение двух недель, должны получать право на медицинскую помощь в частной клинике, оплату услуг которой возьмет на себя государство.