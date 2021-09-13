Во Владимирской области в течение года теряется более 2000 человек

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грибной сезон в 2021 году стартовал чуть позже обычного, а вместе с ним стартовал и «сезон потеряшек» - количество сообщений о без вести пропавших за последние дни существенно возросло. Поэтому экстренные службы и волонтеры напомнили несколько простых правил, которые помогут всегда быть «на связи» со своими близкими.

Не ждите три дня!

По статистике, во Владимирской области за год теряется по 2000-2500 человек, однако 90 процентов из них находятся уже в течение первых десяти суток. По остальным случаям оперативники заводят розыскные дела и объявляют гражданина в федеральный розыск.

Что касается лесов, то на сегодня в полицию региона поступило уже 114 сообщений о потерявшихся.

- В данный момент все, кроме одного человека, нашлись. Единственного потерявшегося разыскивают в Суздальском районе, - сообщил начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области Михаил Логинов.

«Больным вопросом» для полицейских остаются маленькие «потеряшки» - дети. По словам оперативников, за 8 месяцев текущего года им поступило уже 291 обращение о пропаже детей. Правда, в большинстве пропадают одни и те же — это ребята, убегающие из детдомов, интернатов, а также бегущие от нерадивых родителей. К счастью, на сегодня всех детей во Владимирской области разыскали.

Первое правило касается всех без исключения: если ваш родственник, друг, коллега или любой другой близкий человек потерялся, не ждите выдуманные обывателями три дня перед обращением в полицию, а сразу же сообщайте, что человек мог попасть в беду.

- Обращение в полицию необходимо сделать при первом же подозрении, что с человеком могло что-то случиться, - напомнил Михаил Логинов. - Вы можете лично обратиться в дежурную часть полиции, либо направить электронное обращение, или просто позвонить. Причем заявление могут сделать не только родственники, но и любой другой человек при наличии у него достаточных оснований полагать, что с гражданином могло что-то случиться.

Главное — в беседе с сотрудниками полиции предоставить как можно больше информации о потерявшемся — его фотографии, приметы, последнее местонахождение или сведения, куда он собирался пойти. Все это поможет в поисках.

В качестве живого примера можно привести недавний случай в Судогодском районе, где двое 13-летних мальчиков заплутали в лесу и сами позвонили в службу «112». Благодаря оперативности, их разыскали уже через час. А 3 января произошел почти уникальный случай — в полицию Петушинского района пришел мужчина, заявивший, что он ничего о себе не помнит. Полицейские напоили его чаем, согрели, а тем временем фотографию стали «пробивать» по базам данных и направили волонтерам «Лизы Алерт». Вскоре выяснилось, что пропавший — 41-летний житель другого региона, который в розыске с 2019 года. Уже через несколько часов мужчину передали приехавшим родным.

Кнопочный телефон в лесу — лучше айфона

Однако бывают вовсе нелепые случаи исчезновения людей, особенно детей.

- Удивляют ситуации, когда люди сделали техническую остановку на трассе, и потерялся ребенок. Или когда 1,5-годовалый малыш теряется на даче, - говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов. - Поэтому хочется обратиться к родителям с просьбой постоянно контролировать своих детей.

Кстати, сотрудники МЧС во Владимирской области теперь выезжают на абсолютно все случаи с потерявшимися детьми — это значительно повышает шансы на скорейшее их обнаружение. Но чаще всего спасателям приходится иметь дело со случаями, когда бесследно исчезают взрослые. К примеру — рыбаки и охотники. Показательный случай имел место в конце минувшей осени, когда на Оке в полынью попали рыбаки-охотники на снегоходе. Вместе с «Лизой Алерт» сотрудники МЧС потратили две недели на то, чтобы отыскать под водой снегоход, а тела погибших нашли лишь весной.

Что до лесных прогулок, то сотрудники МЧС и волонтеры «Лизы Алерт» солидарны — при себе просто необходимо иметь заряженный телефон.

- Лучше всего брать кнопочную модель, так как айфоны более быстро разряжаются, особенно на холоде, - советует Павел Литов.

Также не стоит забывать о запасе еды и воды — желательно прихватить с собой два-три шоколадных батончика и не менее 0,5 воды на одного человека.

- При этом одежду следует надевать ярких цветов, в особенности детям. Так человека значительно легче заметить, а камуфляж в лесу будет только помехой, - говорит представитель «Лизы Алерт» Валентина Савинова.

Поисковики советуют — если все-таки потерялись, в первую очередь набирайте «112», а родным лучше не звоните, чтобы те, волнуясь, не стали перезванивать — это сократит ресурс батарейки. Однако в случае, когда и телефон не работает, и идти непонятно куда, лучше всего просто остаться на месте. Скорее всего, помощь уже идет за вами.

- Следует подготовить место для ночлега, наломать веток, найти сухое место и прилечь. При наличии спичек или зажигалки — набрать дрова с запасом на ночь и развести костер. Помните, что переохлаждение начинается уже при +15 градусах. Старайтесь беречь силы и не двигаться, а на зов отвечать криком. Если не можете кричать, стучите палкой по дереву или свистите в свисток, - советует Савинова.

Ну, а для родителей специалисты дают самый простой совет — не скупитесь на гаджет для своего малыша, который поможет определить его местонахождение.