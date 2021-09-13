Во Владимирской области стало меньше детей и больше разводов

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как подсчитали представители Владимирстата, последние полгода оказались урожайными для Владимирской области как на свадьбы, так и на разводы: число и тех и других выросло, правда неравномерно – на 50,7% и 36,2% соответственно. Конечно, отчасти такой рост связан с пандемийными ограничениями прошлого года, но нельзя не признать, что расторгать браки владимирцы стали куда охотнее, причем в любом возрасте: среди официально оформивших разрыв есть и недавние молодожены 18 лет, и зрелые люди старше 70 лет, прожившие в браке не один десяток лет. Так за полгода сыграли 2868 свадеб (против 2105 в прошлом году), расторгли брак 2757 раз (против 1830 в прошлом году). Фактически во Владимирской области на каждую тысячу жителей четверо женятся и столько же разводятся.

При этом не исключено, что сокращение количества свадеб связано с тем, что нас стало меньше: за полгода число владимирцев сократилось на 8126 человек (в прошлом году за этот же срок регион покинули 6716 жителей). Причем оскудевает на людей Владимирский край по двум причинам: все больше жителей умирают, все чаще - уезжают в соседние регионы и страны. Мигрируют чаще молодые люди и семьи с маленькими детьми. По крайней мере, чиновники от образования уже говорят о том, что в области стало меньше детей. Пока в школах дефицита учеников не ощущают, но в детсадах сокращение числа воспитанников уже заметно. Если верить Владимирстату, за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 1009 человек. За полгода из региона уехали в другие области 13492 жителей, приехали – чуть больше 11 тысяч. В прошлом году такой разницы не было: приехало чуть больше 11 тысяч, уехало на четыре человека больше. Уезжают владимирцы и за рубеж, причем не только в страны СНГ, но и подальше: за полгода область покинуло около полутора тысяч жителей, переехавших за границу.

Что касается смертности, то она в регионе продолжает расти, причем резко: за полгода детей родилось в три раза меньше, чем умерло жителей: на 4782 младенца – 12908 умерших. Причем в прошлом пандемийном году скончавшихся за этот период было на 1406 человек меньше. Винить только коронавирус в избыточной смертности сложно. Если верить официальной статистике, от него в регионе столько не умирает, но не исключено, что людям сложнее стало попасть к специалистам, а значит многим не удается вовремя выявить и остановить болезнь.

В целом по сравнению с январем-июнем 2020 года число родившихся увеличилось на 2%, умерших - на 13,2%. Коэффициент рождаемости увеличился на 2,9%, смертности - на 15,4%. Увы, продолжают умирать и дети, но здесь ситуация хоть и печальна, но стабильна: коэффициент детской смертности остался на уровне прошлого года и составил 5,8 умершего на 1000 родившихся. При этом по стране в целом этот коэффициент 4,5, по ЦФО – 3,8, у наших соседей – в Ивановской и Ярославской области – 3,8 и 3,6 соответственно.