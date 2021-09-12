Владимирская область выбирает «самого народного» участкового

Участковый уполномоченный Антон Головкин проводит поквартирный обход. 2017 год Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Каждую осень стартует конкурс «Народный участковый», который МВД России проводит при поддержке «Комсомольской правды». На первом этапе владимирцы могут выбрать того полицейского, который будет представлять наш регион на всю страну.

Все равны

В прежние годы голосование на первом, «районном» этапе конкурса «Народный участковый», проходил на сайтах муниципалитетов. Однако это было очень неудобно, потому что интерактивные возможности у районных и городских администраций разные.

- Поэтому в 2021 году голосование на первом этапе состоится на официальном сайте УМВД России по Владимирской области, - рассказала руководитель отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Ирина Гавриченко.

Уже с 11 сентября владимирцы могут познакомиться на сайте областного УМВД с анкетами всех конкурсантов. Кстати, о конкурсантах полицейские специально не стали ничего говорить заранее.

- Мы заведомо никого не выделяем, чтобы все 54 участника были в равных условиях. Посмотрим, у кого какая поддержка будет на местах, - говорит Ирина Гавриченко.

Условия всех этапов, как и прежде, предельно просты: вы знакомитесь с кандидатами на титул «самого народного», в которых указаны их места службы, некоторые факты биографии, описание административного участка и, возможно, интересные случаи из жизни. Голос отдаете только один раз за того, кто больше всех понравился. При этом совсем не обязательно голосовать именно за своего, местного участкового.

На первом этапе от каждого района местные отделы полиции выдвинули по три кандидата. Голосовать можно до 20 сентября включительно. По итогам отбора победители выйдут в областной этап конкурса.

Участковые ОП №3 на опорном пункте полиции Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Район может победить город

Напомним — в прошлом году титул «самого народного» участкового Владимирской области завоевал представитель Фрунзенского района города Владимира Александр Коровин. Надо сказать, что Фрунзенский отдел полиции, официально именуемый ОП №3, чаще других побеждал в этом конкурсе. Так, в 2019 году победа досталась участковому Артему Хрисанфову, а годом ранее пальму первенства завоевал Илья Рыжов. В 2017 году победил опять же участковый из Доброго Антон Головкин. И в 2014 году побеждал также участковый из ОП №3 — Дмитрий Сазонов, который теперь возглавляет отделение полиции в Оргтруде.

Однако районам не стоит расстраиваться — например, в 2015 году благодаря активности селян победу завоевал майор Дмитрий Кургузов из ОМВД России по Селивановскому району. Впоследствии Дмитрий стал заместителем начальника этого отдела и не так давно вышел в отставку по выслуге лет.

- Конечно, все зависит от активности населения и размеров административного участка. Немало голосуют «за своих участковых» учебные заведения и организации, - говорит Ирина Гавриченко.

Так что все в руках самих жителей — иногда кандидаты побеждают с минимальным отрывом.

Второй этап конкурса состоится с 7 по 16 октября, голос за титул «самого народного» участкового Владимирской области можно будет отдать также на официальном сайте регионального УМВД России.

Победитель второго этапа «гонки народных участковых» будет представлять Владимирскую область на всероссийском этапе, который состоится в ноябре, ко Дню участковых уполномоченных полиции. Голосование будет организовано на сайте «Комсомольской правды».

А пока проголосовать за понравившегося вам участкового можно здесь.