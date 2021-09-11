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Общество11 сентября 2021 1:00

Экстремальные фотосессии: владимирский фотограф обнималась с удавом и плавала с акулами

Людмила Потемкина рассказала, какие проблемы и опасности могут подстерегать при съемке с дикими животными
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Фото из архива героя публикации.

Фото из архива героя публикации.

Известный владимирский фотограф Людмила Потемкина любит эффектные фотосессии. Получить незабываемые снимки помогают не только антураж и наряды, но и животные. Несколько лет назад Людмила пыталась сфотографироваться с павлином, распустившим хвост. Но птица была так напугана, что желанных фото не вышло. После этого были съемки на лошади и даже с метровыми радужными питончиками.

И вот совсем недавно случились по-настоящему экстремальные съемки — с императорским удавом и акулами.

Змея чувствует страх

Сфотографироваться со змеей сначала захотела клиентка Людмилы. Начали искать подходящее пресмыкающееся и нашли императорского удава, который жил в семье и был ручным.

- Когда я увидела Бусю, то поняла, что сама очень хочу с ней сфотографироваться. Я не боюсь змей, они меня гипнотизируют и завораживают. Тем более я знала, что это не ядовитая змея, клыков у нее нет. Но, тем не менее, хозяин Буси перед съемкой рассказал мне о правилах безопасности. Например, за час до съемки нельзя контактировать с другими животными, на теле не должно быть сильных посторонних запахов — духов, крема. Во время съемки нельзя ничем махать у головы змеи, потому что она может принять это сигналом к нападению. Ну и, наконец, не надо трогать ее хвост — это самое чувствительное место, - рассказала Людмила.

По словам фотографа, самое главное — это не бояться змеи, поскольку она все тонко чувствует. Например, во время съемки несколько девушек были очень напряженными, и когда к ним подходила Людмила, Буся буквально переползала на нее, обвивала и «отдыхала».

Фото из архива героя публикации.

Фото из архива героя публикации.

- Во время перерыва я просто вешала ее на себя, и мы с ней ходили, обнимались. Я ей даже говорила «Бусь, пойдем ко мне домой жить», - вспоминает фотограф. - Это, конечно, уникальный опыт взаимодействия с такой крупной змеей.

Паническая атака на глубине

Несколько недель назад Людмила Потемкина вернулась с Мальдив, где ее ждало новое экстремальное приключение — плавание с китовыми акулами. Фотограф признается, что летела на острова за красотой, а не за адреналином. Более того, она с детства боялась глубины и акул.

- В детстве помню, как родители взяли меня с собой в кино на «Челюсти». Я весь фильм пряталась под креслами, потому что ужасно испугалась акул. Да и плавать на глубине не люблю, не комфортно, когда не могу коснуться ногами дна, - говорит Людмила. - Но когда мы купили тур на Мальдивы, мне на глаза стали попадаться предложения поплавать с акулами. И я подумала, а почему бы и нет, забыв обо всех своих страхах. Уж если хлебать экзотику, то полной ложкой.

Но уже накануне заплыва Людмилу начало трясти от страха, в океане начался шторм, поездку решили отложить еще на пару дней. Этого как раз хватило, чтобы потренироваться поплавать с трубкой и ластами и заодно привыкнуть к мысли, что придется столкнуться с акулой лицом к лицу.

И вот день «икс» настал. Час неслись на скоростной лодке на южную сторону атолла. Русскоговорящих, кроме Людмилы, ее мужа и 11-летней дочки, не было. Поэтому когда капитан начал кричать: «Go! Go! Go!», и 10 человек прыгнули в воду, Людмила подумала, что там акула.

Фото из архива героя публикации.

Фото из архива героя публикации.

- В одной руке рука дочери, в другой айфон. От страха все трясется. Сиганули. Дна нет. Мы отстали от группы и от мужа, потому что прыгали последние. И тут я словила мощную паническую атаку - начала задыхаться, не могла вдохнуть достаточное количество воздуха. Инструктор буквально выдрал дочку из моей руки, дав понять, что он за ней следит. Вдох-выдох, я взяла себя в руки и опустила голову. Акулы не было, там плавали скаты манта. Когда залезли обратно в лодку, я поняла что айфона у меня больше нет. Руки дрожали, и я плохо закрыла чехол для подводной съемки и в итоге утопила телефон в соленой воде, - вспоминает Людмила.

С акулой встретились лишь при второй попытке. Люда снова осталась в стороне от группы, прыгнув последней. Но вот кто-то дергает ее за руку и показывает пальцем вниз — женщина зависла точно над восьмиметровой акулой. Это был настоящий восторг, но не страх.

- Сначала никого не вижу, затем из тьмы появляется гигант больше десяти метров. Прямо на меня плывет акула, я практически могла вытянуть руку и коснуться ее, - говорит Людмила. - Я и еще трое плыли за ней, пока она не ушла от рифа в бездну. Это были незабываемые ощущения.

Сейчас Людмила мечтает о съемке с жирафом и грациозной пантерой.

- Но, наверное, эта съемка из разряда «миссия не выполнима», потому что они живут в дикой природе. А тех, что таскают на съемки, мне очень жаль, - резюмировала Людмила Потемкина.

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