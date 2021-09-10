Во Владимирской области партия «Новые люди» имеет реальные шансы пройти в Госдуму

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Меньше двух недель остается до начала выборов депутатов Госдумы VIII созыва. В этот раз они будут длиться три дня — с 17 по 19 сентября. Так как нижняя палата парламента формируется по смешанной системе, отдать свой голос жители Владимирской области смогут за одну из партий, а также за кандидатов по двум одномандатным округам — № 79 и № 80.

Эксперты ВЦИОМ провели исследование, в котором изучили, к какой непарламентской партии избиратели испытывают больше симпатий. Оказалось, что только Новые люди смогут перешагнуть 5% барьер.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

— Новых людей поддерживают в центральной России, на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке. Их узнаваемость с начала лета выросла в семь раз. Прямо сейчас за партию готовы проголосовать от 3,9% до 6,1% активных избирателей. А 75% сторонников Новых людей «точно придут» или «скорее придут» на выборы. Это очень высокая доля, — сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Лидер Новых людей Алексей Нечаев уверен, что если партию поддержат все те, кто еще не определился с выбором, то появится реальный шанс изменить ситуацию в стране к лучшему.

— Мы видим, что 19-20% избирателей еще не решили, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране, — отметил Алексей Нечаев.

Политолог Илья Гращенков считает, что высокая явка поможет создать ситуацию, которой не было почти 20 лет — в нижней палате парламента появится пятая партия.

— В принципе, это исторический момент, ведь преодолеть 5% барьер — это нелегкая задача. До недавнего времени считалось, что, голосуя за непарламентские партии, отдаешь свой голос в копилку «Единой России». Новые люди эту тенденцию переломили, ведь голосовать за них будут не только оппозиционеры, но и отколовшийся электорат партии власти. Сейчас в парламенте явно не хватает политической силы, которая бы представляла интересы городского электората, бизнеса, сторонников прогресса, — уверен политолог.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Кандидат в депутаты Госдумы от Новых людей Кирилл Меньшиков настаивает, что данные ВЦИОМ лишь подтверждают, что дела партии не остались без внимания.

— Общаясь с жителями, я слышу огромную поддержку. Новые люди всегда первыми узнают о проблемах местных жителей и стараются им помочь. Если нас поддержат на выборах, то партия и дальше будет продолжать решать проблемы региона. Например, со здравоохранением, которое во Владимирской области находится в крайне плачевном состоянии. Я уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности, — рассказал Меньшиков.

*Данные собраны с помощью общероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.

Выборка 1600 респондентов, сборы данных проводились на 6 сентября 2021г.

Проводился комбинированный опрос жителей центральной России, юга, Сибири и Дальнего Востока.

Методы сбора данных – это квартирный и телефонный опросы населения старше 18+.

Общий объем выборки 1600 человек (по 800 анкетам).

Всем опрашиваемым задавались вопросы: «Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, за какую партию Вы бы проголосовали?».

«В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в голосовании?»

Все исследования выполнено по заказу политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».