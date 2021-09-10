Во владимирском драмтеатре после ремонта начнут показывать 3D-спектакли

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе очередного рабочего совещания, которое состоялось прямо в фойе Владимирского областного академического театра драмы, представители строительных организаций рассказали, какие перемены ожидают учреждение культуры в ближайшем будущем. Если все пойдет по плану, то театр может стать… круглосуточным.

Гримерки и безопасность

В фойе драмтеатра до сих пор пахнет гарью, хотя пожар здесь случился еще летом 2020 года. Собственно говоря, темой совещания и стала ликвидация последствий того пожара. Как рассказала в начале встречи губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, есть мысль не просто отреставрировать театр, но и серьезно облагородить площади вокруг здания. Соответствующие разработки сейчас уже ведутся.

Руководитель компании «Энергопроект-7» Артур Исмаилов представил на суд областного и театрального руководства проект будущей реконструкции здания, при этом заметив, что сейчас основные этапы согласования документации уже почти пройдены.

- Здание, в котором мы находимся, является памятником архитектуры, поэтому на 90 процентов оно не претерпит никаких изменений. Когда делали проект, мы пытались сохранить его облик, каким его планировали архитекторы в 1971 году, - рассказал Исмаилов.

По задумке, общая концепция фойе и зрительного зала в целом останется прежней, однако вестибюль ожидает новый дизайн, равно как и многие другие рабочие помещения. В частности, гримерки и кабинеты станут более светлыми, удобными и современными, а в фойе заменят потолки (за исключением люстр, которые тоже являются частью памятника), и организуют здесь книжный уголок. Единственное, что останется нетронутым дизайнерами, это полы, которые сохранились в хорошем состоянии.

- Реставрация сцены и вся реконструкция в целом сводятся к тому, чтобы применить в здании надежные системы, в том числе системы пожарной безопасности: системы противодымной вентиляции в большом зале, фойе и малом зале, а также современные системы оповещения, - резюмировал Артур Исмаилов.

Руководитель компании «Энергопроект-7» Артур Исмаилов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Также изменения ожидают буфет, который получит новую мебель и более привлекательный вид. А в самом зрительном зале заменят сиденья на более современные.

Добавить спектаклям объема

А главный инженер проектов компании «Театрпроект» Геннадий Федосеев вовсе нарисовал радужные картины.

- Мы были зажаты в определенные временные рамки, но сделали все возможное с учетом развития театрального репертуара и того, что в дальнейшем здесь планируют ставить, - заявил Федосеев, и начал перечислять.

Во-первых, проектировщики собираются серьезно заняться сценой. Здесь появится несколько десятков подъемных механизмов, как на большой, так и на малой сцене.

- Помимо механики появятся спецэффекты и возможность записывать звуковые спектакли, - объясняет Геннадий Федосеев.

Будут здесь и дыммашина, и прожекторы, которые станут разворачиваться и менять цвета без помощи осветителя, и закрывающаяся оркестровая яма, и даже специальное видеооборудование, которое позволит внести существенное разнообразие в привычные декорации театра, добавляя им 3D-эффектов. По словам разработчиков, теперь если действие на сцене, к примеру, происходит на оживленной улице, то возможно будет создать дождь с самыми настоящими молниями раскатами грома. То есть нас ждет и объемное звучание.

Театр на всю ночь

Будут в обновленном театре и такие вещи, как тифлокомментирование для плохо видящих людей, а также сурдоперевод и бегущая строка.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Более того, теперь в залах появятся видеокамеры и «техническое телевидение», которое вовсе расставят по всему периметру театра. Первые позволят записывать постановки для телевидения, вторые — помогут режиссерам наблюдать за происходящим в театре и вовремя давать те или иные команды артистам по ходу развития сюжета.

А директор театра Борис Гунин пообещал, что теперь и рабочее время в театре увеличится.

- Хотим, чтобы театр открывался в 10 утра и работал до 22.00. Люди смогут прийти сюда, выпить чашку кофе, поговорить о театре и литературе. Также хотим поставить ноутбуки и сделать интернет-кафе, чтобы посетители смогли общаться и заниматься своими делами, - рассказал Борис Гунин.

Кроме того, здесь могут начать практиковать открытые репетиции, когда все желающие смогут прийти и посмотреть на них, чего раньше никогда не было. В идеале же — сделать работу театра круглосуточной. Пока концепция этой идеи тоже находится в разработке.

Разработчики обещают, что после ремонта владимирский театр драмы встанет в один ряд с известными столичными дворцами культуры, а некоторые и вовсе обгонит. Правда, посетить обновленный дворец культуры получится нескоро — если все пойдет по плану, реконструкция завершится лишь в 2023 году.

Напомним, что на ремонт владимирского драмтеатра понадобятся сотни миллионов рублей. В свое время администрация Владимирской области оценила стоимость восстановительных работ в 600 миллионов рублей. Потом эту сумму скорректировали в сторону увеличения, доведя до 700 миллионов. Однако до сих пор окончательная стоимость ремонтных работ не озвучена. Не прозвучала эта цифра и на последнем совещании.