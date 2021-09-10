Владимирцев научат управлять квадрокоптером и танцевать латино

Фото предоставлено библиотекой для детей и молодежи.

11 сентября Патриарший сад превратится в настоящее развлекательное пространство. Здесь расположатся разноцветные тематические площадки, которые будут посвящены музыке, танцам, спорту, разным наукам.

На каждой в режиме нон-стоп будут проходить тематические викторины, мастер-классы, квесты, игры и выставки, выступления музыкальных коллективов и показательные выступления спортсменов.

Вход для детей и подростков — свободный, а вот взрослые должны иметь при себе сертификат вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест.

Синяя площадка

В полдень здесь начнется программа от «Информационного центра по атомной энергии»: мастер-класс по альтернативным источникам энергии, «Калькулятор профессий», «Детектор знаний», головоломки и игры «Чепухатом», «Атомное мемори», «Хронограф».

Также здесь можно будет совершить «Путешествие к звездам». Выставка с таким названием будет работать в течение всего фестивального дня. Всех желающих приглашают на мастер-класс по сборке и управлению квадрокоптером, а с 14 часов — на мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков, которые потом можно будет отправить в небо, приняв участие в настоящем чемпионате по их запуску.

В течение всего дня посетителей здесь будут проверять на физическую пригодность в космонавты. Кроме того, на этой площадке пройдут опыты по химии полимеров, занятия живописью на деревянных спилах, гео-викторина, мастер-класс по изготовлению животных из Красной книги области и рисованию 3d-ручкой.

Зеленая площадка

С 12 до 18 часов здесь пройдет турнир от федерации армрестлинга, на котором можно будет помериться силушкой богатырской. Тот, кто захочет проверить себя на меткость, сможет посетить мастер-класс по стрельбе из лука.

Фото предоставлено библиотекой для детей и молодежи.

Кроме того, на этой площадке пройдет мастер-класс по изготовлению кулонов из дерева с изображением Китовраса и по изготовлению сунгирской лошадки из полимерной глины с украшением этническим органаментом.

После этого зрителей ждут показательные выступления боксеров, танцоров школы «Сириус» и школы брейк-данса «Доминант». В 17 часов можно будет поиграть в дворовые игры, а потом посетить мастер-класс по созданию олимпийских медалей.

Тем, кто далек от спорта, предлагают посетить сеанс психоанализа с использованием метафорических карт (в 15.00), парную арт-терапию (в 16.00), школьники смогут пройти игру на определение будущей профессии (в 17.00)

Рыжая площадка

На этой площадке соберутся настоящие интеллектуалы. С 12 часов начнется интерактивная игра и выставка книг ученых, написавших значительные художественные произведения, мастер-класс, интеллектуальная игра «Псевдонаучный бред». В 14 часов пройдет филологический диктант, в 16 часов - литературная интерактивная игра на знание русского языка. В 19 часов всех желающих ждут на «Эйнштейн Party».

В течение всего дня на этой площадке можно будет записаться в библиотеку и подключиться к электронным базам данных.

Красная площадка

Фото предоставлено библиотекой для детей и молодежи.

Если любите искусство, то не проходите мимо. В 12 часов выступит школа исторического танца, в 13 часов Владимирский театр кукол покажет спектакль «Сладкая история». В 14 часов — программа «Музыкально-просветительского театра», в 15 и 17 часов — громкие чтения молодых поэтов. В 16 часов пройдет мастер-класс по латинским танцам «Лавиденза». После чего начнутся концерты разных коллективов: группы «Минус тридцать», «Проект Имени 850-летия…», «Вне трафика».

Желтая площадка

Это пространство также посвящено искусству. Здесь владимирцев ждут мастер-класс по рисованию масляной пастелью, танцевальный флешмоб, презентация фотовыставки Дианы Агафоновой, музыкальная викторина с исполнением любимых песен, викторины по изобразительному искусству, мастер-классы «Портрет художника», плетение из бумажной лозы.

Фото предоставлено библиотекой для детей и молодежи.

В 18 часов здесь начнет работать игровая площадка: «Узнай меня, если сможешь», «Живописное мемори», «Пойми меня», «Бриколлаж» - изготовление коллажа по мотивам картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».