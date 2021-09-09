В Добром появился экопункт по приемке раздельно собранного мусора

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Многих пришедших 8 сентября на церемонию открытия первого во Владимире экопункта по раздельному сбору мусора несколько напугал прейскурант, висящий внутри над весами. Однако заместитель директора компании «Биотехнологии» (мусорный регоператор во Владимире) Альберт Скворцов поспешил успокоить – платить будут людям за отходы.

Книги за килограмм

- Весь этот мусор затем сдается на предприятия Владимирской и Нижегородской областей, которые принимают отходы и увозят их на переработку. Например, за алюминиевой банкой сейчас многие «охотятся», а вот батарейки пока принимают лишь в двух местах, но один из этих заводов открылся в Ярославле.

Тем временем к бело-зеленому экопункту уже за полчаса до официального открытия выстроилась солидная очередь, состоящая в основном из женщин. Все они держали в руках пакеты — кто с пластиковыми бутылками, кто со стеклотарой. А 76-летняя жительница Доброго Галина Матвеева принесла книги. Сама она призналась, что всю жизнь проработала во властных структурах области, и литературы накопила столько, что теперь даже не знает, куда ее девать.

К экопункту в первые минуты выстроилась длинная очередь. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- В областном исполкоме я трудилась в управлении полиграфии и книжной торговли, и как раз книги в те годы были дефицитом. А нам выдавали их каждый месяц, как только книготорг получал новые партии. Так что в итоге я книгами снабдила не только себя, но и всех родных и друзей, - смеется Галина Васильевна. - Целый шкаф скопила. Хорошо, что теперь есть, куда отнести.

Как выяснилось позже, в этот день Галине Матвеевой удалось получить за книги 20 рублей.

Первый в своем роде

Принцип работы экопункта предельно прост: человек заходит внутрь, и там предъявляет свою ношу специалистам на осмотр. Мусор делится на две части: одна будет оплачиваться по весу (в килограммах), вторая – по количеству (в штуках). После этого сдающему выдают деньги. «Первопроходцами» нового экопункта стали жительница Доброго Екатерина Иванчихина и ее сынишка Глеб. Они принесли сдавать целый пакет пластика и оказались в очереди первыми.

Екатерина и Глеб Иванчихины стали первыми сдавшими мусор. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сотрудница экопункта укладывает их пакет на весы и перебирает каждую бутылочку. В результате часть мусора «бракуют» - за него не дадут денег. Но и назад нести тоже не заставят — его откладывают в отдельный ящик, который впоследствии тоже отправят на сортировку.

В результате на весах осталась одна-единственная бутылка, и Екатерине с Глебом выдали их заработок — ровно 50 копеек. Собранные отходы сотрудники экопункта раскладывают по разноцветным контейнерам.

- Если честно, мы только вчера узнали, что экопункт открывается, поэтому не успели собрать много отходов, - призналась Екатерина. - Но ребенок очень много играет в игрушки, в которых присутствуют пластик и батарейки, так что теперь будем знать, куда их можно отнести. А еще будем носить сюда бутылочки из-под воды, кваса и молока.

Пока это первый в своем роде экопункт во Владимире, но в мэрии обещают, что в ближайшем будущем их станет больше. Главный эколог города Сергей Сухопаров обещает, что экопунктов будет десять.

- Второй такой экопункт будет открыт в микрорайоне Коммунар, он уже строится, - рассказал Сухопаров. – По остальным местам мы еще не определились.

Однако, по словам Сухопарова, вероятнее всего уже до конца года получится открыть 6 или 7 экопунктов. Альберт Скворцов уточнил, что для них требуется подведение коммуникаций, так что просто «поставить будку» не получится.

Альберт Скворцов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, в других уголках Владимирской области подобные пункты тоже появятся со временем. К примеру, в Коврове уже действует шесть подобных мест для сбора отдельных видов отходов.

КОНКРЕТНО

Новый экопункт расположен на пересечении улицы Егорова и улицы Комиссарова и работает без выходных с 9.00 до 14.00 с перерывом с 11.00 до 12.00. В будущем режим его работы будет корректироваться в зависимости от количества клиентов.

На сегодняшний день пластиковые прозрачные бутылки и алюминиевые банки здесь принимают поштучно — по 50 копеек за штуку. Также у вас примут на вес бумагу, газеты, журналы и книги — по 4 рубля за килограмм, стеклянные банки и бутылки — по 1 рублю за килограмм, пластиковые флаконы из-под моющих средств — по 3 рубля за килограмм, картон по 6 рублей за килограмм и ПВД стрейч пленку — по 8 рублей за килограмм.

Также здесь можно сдавать батарейки, но за них денег не платят.