Владимирские льготники не могут получить лекарства из-за нехватки работников облздрава

Проблемой с лекарствами во Владимирской области даже заинтересовались в прокуратуре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наши читатели из числа получателей льготных лекарств опять забили тревогу: врачи выписали рецепты, а в аптеках препаратов нет. «Обещали, а ничего не дали, как нам быть?» - разводят руками пациенты. В департаменте здравоохранения не стали скрывать, что проблема есть, на этот раз — с самой неожиданной стороны.

«Ждите!»

Супруги Дария и Игорь Асташкины из Петушинского района уже второй раз за последние полгода вынуждены проходить «круги кабинетов» медицинских учреждений: Игорь в силу хронического заболевания нуждается в препарате «Симзия», который ему прописали столичные врачи. В местной больнице рецепт выписывают регулярно, но в последнее время только этим все и заканчивается.

- Приходим в аптеку, а нам говорят, что препарата нет, берут на отложенное обслуживание. В прошлый раз после обращения в СМИ нам все-таки дали лекарство, а теперь опять ждем полтора месяца, - едва не плачет Дария. - Муж вынужден сидеть на обезболивающих, но от этого никакого толка, а в департаменте здравоохранения говорят одно: «Ждите!».

В результате супругам пришлось снова ехать в Москву, где Игорю сделали укол, но это лишь временная помощь — постоянно делать инъекции не получится.

А буквально следом тревожный сигнал поступил из Коврова. 70-летние супруги Татьяна и Игорь Пугины не могут получить препарат «Галвус», в котором нуждается муж, состоящий на учете в первой горбольнице, как диабетик. Пугины тоже обращались к нам еще два месяца назад, и тогда им обещали помощь, однако, по словам Татьяны, ничего не изменилось.

- Все, что смогли сделать для нас в поликлинике — это выписать рецепт. Но сколько нам еще ждать? С июля приходится покупать лекарство за свой счет. Вчера звонили в аптеку, а нам сказали, что облздрав не закупил «Галвус». А на «горячей линии» нам еще раньше говорили, что купили 250 упаковок — это на всю-то область, - сокрушается Татьяна Пугина.

Нет врачей, нет чиновников

Тем временем, один из наших источников в администрации Владимирской области рассказал, что главная причина в нехватке лекарств — вовсе не их отсутствие, а нехватка людей в департаменте здравоохранения. Многие уволились из-за негативного фона, что сопровождает владимирскую медицину последние несколько лет. С этим согласен и исполняющий обязанности директора облздрава Александр Жестков.

- Если говорить объективно, то у нас очень плохая кадровая ситуация — отсутствует и директор, и ряд специалистов, и заместители по медицинской части. В то же время приходится бороться с ковидом, заниматься строительством медучреждений и многими другими вопросами. Есть проблемы и на аптечном складе. В итоге нам просто не хватает рабочих рук, - признал он. - Конечно, людей не должны волновать наши организационные моменты, но факт есть факт. Действительно, деньги на лекарства выделялись, но необходимо заниматься этим вопросом, контролировать, курировать, управлять, а делать это практически некому. Поэтому проблема и возникает, она есть, и мы ее признаем.

По словам Александра Жесткова, дело тормозит бюрократическая составляющая: появляются новые льготники, которым тоже систематически требуется закупать лекарства. В связи с этим приходится заново выходить на торги, готовить документацию, что занимает определенное время и отнимает определенные силы, а их в «обескровленном» облздраве банально не имеется. Чиновники от медицины просят врачей выписывать то, что есть в наличии в аптеках, но и это не всегда становится панацеей.

- В точечном, ручном режиме вопросы с лекарствами решать удается, но структурировать работу пока не выходит, - развел руками Жестков.

Тем не менее, руководитель облздрава пообещал, что обязательно разберется в проблемах наших читателей и постарается им помочь.

Музыка вместо специалиста

Напомним — откровенный бардак в сфере лекарственного обеспечения как федеральных, так и региональных льготников начался во Владимирской области с начала нынешнего года. К делу даже подключались правоохранительные органы. Как выяснилось, причин тому было несколько: переход к централизованной системе закупок лекарств для льготников, слишком затянувшаяся процедура торгов, а затем и нерадивость отдельных чиновников, из-за которых одних препаратов закупили с избытком, а других оказался дефицит. Прежний руководитель облздрава Елена Утемова даже упоминала «саботаж» со стороны аптечного склада, руководство которого также в итоге сменилось.

Однако Утемова обещала ситуацию наладить, и систематически в течение весны из облздрава поступали оптимистичные цифры по поводу закупок препаратов. Но теперь директора департамента нет, как нет и большинства его заместителей, а проблема осталась.

К примеру, дозвониться в отдел лекарственного обеспечения, куда чаще всего пытаются обратиться льготники, нереально — автоответчик либо включает музыку, либо заявляет об ошибке при наборе добавочного номера. Другие телефоны тоже либо молчат, либо заняты.

КОНКРЕТНО

По словам Александра Жесткова, пациенты, столкнувшиеся с проблемой нехватки льготных лекарств, в первую очередь должны обращаться либо на «горячую линию» департамента здравоохранения Владимирской области по телефону 8(4922)77-99-65 (время работы: будние дни c 8.30 до 17.00). Также можно звонить по телефону круглосуточной «горячей линии» по вопросу нарушений в части обеспечения обезболивающими препаратами: 8(800)550-99-03. Кроме того, пациенты могут оставить свое обращение на сайте облздрава по адресу: https://dz.avo.ru/priem-grazdan. Все обращения чиновники рассматривают в обязательном порядке.