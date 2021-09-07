Герои нашего времени: в Муроме двое парней во время пожара спасли соседей от гибели

Илья Назаров. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Двухэтажный деревянный дом №3 по Октябрьскому переулку, что совсем рядом со знаменитым Спасо-Преображенским монастырем, вспыхнул в ночь на 31 августа. Как сообщили на утро в ГУ МЧС России по Владимирской области, во время ЧП были спасены два человека, еще 10 жильцов сами выбрались из объятого огнем строения. Однако на самом деле, на месте было гораздо «жарче».

Тревожный сигнал домофона

Если смотреть со стороны улицы, то можно и не заметить признаков бывшего тут пожара — старый, но добротный дом 1929 года постройки на четыре квартиры сохранил и окна, и переднюю часть кровли. Однако если пройти во двор, то сразу в глаза бросается черный от копоти подъезд с лестницей на второй этаж. Сама лестница совсем новая — по словам жильцов, она здорово прогорела во время пожара и управляющая компания успела ее заменить. А вот стены черные, и сквозь дыры в потолке видно небо.

Хозяева квартиры на втором этаже — Вячеслав и Алина, разбирают груду обуви — в сгоревшем коридоре стоял шкаф со всеми их ботинками.

- Хорошо, что внутри квартира почти уцелела, - говорит Вячеслав и показывает почерневший от сажи туалет. - Вот только санузел пострадал, да ботинки сгорели.

Подъезд. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам Алины и Вячеслава, в ту ночь они вместе с 16-летним сыном и 3-летней дочкой спали, когда вдруг «сошел с ума» домофон — потом оказалось, что из-за пожара его закоротило, и он начал громко пищать.

- Открываем глаза, а вокруг дым, - вспоминает Вячеслав. - Мы хотели выбежать в подъезд, но там все горело. Тогда мы поспешили к окну, и вытащили дочку прямо наружу — так на руках и держали, чтобы не задохнулась.

К счастью, помощь подоспела еще раньше, чем в квартале раздались сирены пожарных машин. Спасителями оказались сосед снизу Илья Назаров и парень из ближайшего дома Иван Пеженков.

- У нас машина стояла прямо с той стороны, где горело сильнее всего. Иван сначала крикнул, чтобы мы бросили ему ключи от автомобиля, и отогнал его на улицу — понятия не имею, как он до него добрался сквозь пекло, но таким образом он предотвратил взрыв. А потом они с Ильей достали лестницу, поднялись к нам, и сначала забрали девочку, а потом и нам помогли спуститься, - рассказывают Вячеслав и Алина. - Если бы не они, мы могли бы и не выбраться. Надеемся, что их наградят!

«На адреналине»

Илью я застал внизу — они вместе с матерью до сих пор разгребают завалы в коридоре, оставшиеся после пожара. Хозяин сразу приглашает в гости и показывает на окна, выходящие в палисадник. Именно оттуда они с Иваном вытаскивали людей.

- Я в ту ночь не спал, и около трех часов почувствовал запах гари. Пошел посмотреть в чем дело, открыл дверь коридора, а мне в лицо пламя! Как оказалось, горела проводка прямо под лестницей, что над нашей дверью. Я сразу запер железную дверь поплотнее, в проемы засунул смоченные водой полотенца, и побежал будить своих.

Из этого окна Илья вытаскивал бабушку и дедушку. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Илья живет вместе с 84-летней бабушкой и 85-летним дедушкой, за которыми ухаживает. Они в ту ночь спали в своей комнате, окна которой тоже выходят на палисадник.

- Я выскочил из своего окна, а затем уже с улицы выставил у них москитную сетку, - вспоминает Илья Назаров. - А тут Алина сверху кричит: «Горим! Горим!» - и как раз Иван прибежал с лестницей, но она оказалась коротка. Мы взяли у соседа другую, длиннее. Я полез наверх, и принял из рук Алины и Славы девочку, передал ее Ивану, а потом выбрался их сын и они сами.

После того, как спасение семьи со второго этажа завершилось, Илья поспешил на помощь бабушке и дедушке, которые до этого момента оставались у открытого окна. Все это происходило в считанные минуты.

- Тут примчались пожарные, и я им из комнаты передал сперва бабушку, а потом, прямо на вытянутых руках — деда. Он после операции на ногах, и самостоятельно ходить не может. Я кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, так что навык пригодился. Пожарные даже удивились, как это у меня одного получилось, но просто я был на адреналине, - говорит Илья.

Теперь молодой человек надеется вернуться обратно в квартиру, как только им отремонтируют крышу и пострадавшие коридоры. На счастье, сами квартиры только пропахли дымом, не более — жить здесь еще можно. А бабушка и дедушка временно разместились у матери Ильи — в другом районе города.

Предотвратить взрыв

Второго героя этой истории удалось застать дома. Как выяснилось, Иван Пеженков и его супруга Дарья оказались первыми, кто услышал крики о пожаре. В ту ночь они были у себя — в точно таком же доме в десятке метров от места происшествия.

- Я слышу, кричат: «Пожар! Горим!» - выглянула в окно, а соседний дом полыхает, - рассказывает Дарья. - Я тут же стала будить мужа.

Иван и Дарья Пеженковы показывают на окно (крайнее сверху), из которого вытащили семью. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Молодые люди немедленно вызвали пожарных и выбежали во двор — Дарья бросилась отгонять их машину, в то время как Иван поспешил на помощь оказавшимся в эпицентре пожара соседям.

- Я сперва распахнул дверь лестницы на второй этаж, но там было полно дыма и огня. Тогда я крикнул Славе, чтобы бросил ключи от машины — у них «Рено» стояла очень близко от огня. Я даже не помню — было жарко или нет — все происходило быстро. Выкатил машину на проезжую часть, и побежал за лестницей. Действительно, сначала взял слишком короткую, и тогда пришлось бежать к другому соседу за более длинной, - вспоминает Иван.

К моменту, когда жильцов дома уже спасли, со всей округи сбежались соседи, многие принесли теплые вещи и одеяла. Тут же закутали погорельцев — Вячеслав и Алина вспоминают, что выбирались в чем были — одеться просто не успели. Детей забрали ночевать к себе соседи.

Если бы не Иван и Илья, наверняка без жертв не обошлось бы — молодые люди не только спасли пожилых людей и семью со второго этажа, но между этим успели пробежать по соседним квартирам и всех разбудить. К счастью, из другого подъезда люди успели выбраться самостоятельно, а прибывшие пожарные потушили горящее строение — общая выгоревшая площадь составила 90 квадратных метров.

Молодые люди признались, что раньше им еще ни разу никого спасать не доводилось, однако помогли навыки — Илья спортсмен, а Иван проходил службу в воздушно-десантных войсках. Во многом это помогло ребятам не растеряться и в критическую минуту принять правильное решение.

В ГУ МЧС России по Владимирской области в настоящее время рассматривается вопрос о поощрении Ильи и Ивана. Тем временем, в Муромском пожарно-спасательном гарнизоне еще раз напоминают о том, что в случае возникновения пожара следует незамедлительно набирать «01», «101» или «112» - чем быстрее приедут расчеты, тем больше вероятность, что серьезных последствий и человеческих жертв получится избежать.