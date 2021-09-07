Владимирцам предложили обсудить реновацию парка «Загородный»

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В областной столице запланирована реконструкция еще одного парка – «Загородного». Сроки, в которые парк превратится в обновленный и цветущий уголок, неизвестны, пока речь идет только о разработке концепции будущего благоустройства. Напомним, контракт на разработку проекта реновации мэрия Владимира подписала в конце мая, разрабатывать ее будет московский «Центр инновационных технологий градостроительства». Кстати, на этом контракте чиновникам удалось заметно сэкономить: услуги столичных специалистов обойдутся всего в 440 тысяч рублей, хотя изначально цена контракта была в три раза выше: 1,49 миллионов рублей.

Готовый проект разработчики должны предоставить до 30 ноября. По заданию заказчика, архитекторам предстоит придумать применение всей территории парка, площадь которой 437 гектаров, учесть при этом ландшафтные особенности - пойму Клязьмы, озера Сковородино, Бедины и другие, и существующие строения, в том числе стадион, местный развлекательный комплекс деревню «Дуралеевка». Также надо будет изучить инфраструктуру, транспортную доступность, собрать предложения по благоустройству парка, поделить парк на зоны и продумать транспортные маршруты.

Сейчас парк скорее запоминается своими соснами. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Московские проектировщики решили предварительно выяснить, насколько популярен парк у владимирцев, и что они от него ждут. Для этого в официальной группе парка запостили анкету из 15 простых вопросов -http://park-opros.tilda.ws/. Например, горожан спрашивают, как часто они бывают в парке и зачем, чувствуют ли они там себя в безопасности, что им нравится и не нравится, считают ли они парк визитной карточкой города.

Схема парка.

Также владимирцам предложили оценить и планировку обновленного парка. Предполагается, что в парке сохранят зеленую зону и деревья, на озере сделают набережную и организуют вейк-серфинг (катание на доске за катером). Кроме того, в парке появятся выставочная зона, амфитеатр, современные детские площадки, кафе, павильоны, спортивная и батутная площадки, туалеты и даже гостиница. Для любителей спорта будет еще площадка для занятий йогой, веревочный городок и эко-тропа для прогулок. Вдоль поймы Клязьмы проложат тропинки для пеших прогулок и велодорожки, на озере Глубоком благоустроят пляж, на Старице откроют лодочную станцию и построят домик рыбака.

Схема прилегающей территории.

Напомним, сейчас во Владимире идет реновация парка «Добросельский», которая продолжится в следующем году. Также в планах превращение заброшенных коллективных садов у ДДЮТ в обустроенный парк, интересный всем горожанам и наполненный самыми разными площадками. Проект готов, но пока нет денег – по предварительным прикидкам создание парка обойдется в 700 с лишним миллионов рублей.