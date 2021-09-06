Власти Владимира пообещали на день города салют

В прошлые годы фейерверк проходил на Соборной площади. Фото: Александр УТКИН

В отличие от прошлого года, День города-2021 все-таки состоится, однако с некоторыми условностями. В частности, в некоторых местах от горожан потребуют ПЦР-тест или QR-код о пройденной вакцинации, а сами точки празднования «разбросают» по разным частям областного центра.

Выставка мусоровозов

Уже 8 сентября в рамках празднования Дня города во Владимир приедет экологический автопробег «Чистая страна 2.0».

- Впервые он проходит через Владимир, а начался он сегодня в Москве. Конечной точкой станет Екатеринбург, - рассказал начальник управления по охране окружающей среды администрации Владимира Сергей Сухопаров.

В рамках этого события во Владимире состоится несколько мероприятий, среди которых заслуживает особого внимания открытие долгожданного экопункта по приему раздельного сбора мусора. Открывать его будет регоператор «Биотехнологии» в 12.00 у дома №10 по улице Егорова.

- Первые 15 человек, которые принесут раздельные отходы, получат специальные призы, - пообещал Сергей Сухопаров.

Также 8 сентября под эгидой экологии на стадионе «Лыбедь» состоится выставка мусоровозов, а в 18.00 пройдет концерт с участием владимирских групп, среди которых «гвоздем программы» будет выступление столичных гостей — группы «Братья Грим».

Константин Грим. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Правда, если на мусоровозы посмотреть сможет каждый, то на концерт придется предъявлять справки об отсутствии коронавируса.

Центр перекроют ради полумарафона

Ряд мероприятий ожидаются и 10 сентября, однако основная программа Дня города запланирована все-таки на 11 сентября.

В этот день в центре города состоится праздничный Полумарафон, из-за которого придется перекрыть весь центр от Студеной горы до площади Фрунзе. Центр закроют от транспорта еще ранним утром, а откроют лишь в 15.00.

- В этом году на полумарафон уже заявилось 1226 участников, а завершится регистрация 8 сентября. Участие примут представители 65 городов и 11 регионов, в том числе Алтая, Чувашии и Ненецкого автономного округа, - рассказала и.о. начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Елена Корнева.

В этом году, помимо основного полумарафона (длина маршрута - 21,1 километр) организаторы обещают и другие дистанции. Так, малыши от 4 до 7 лет побегут на 300 метров, их старт назначен уже на 9.30 утра. После них состоятся забеги остальных детей — ребята от 8 до 11 лет пробегут 600 метров, подростки старше 12 лет — 11,3 километра, юноши и девушки старше 16 лет побегут на 10 километров.

По итогам все участники получат медали, а победители — призы, дипломы и кубки. Правда, принимают участие в забегах, опять же, только привитые или имеющие результаты ПЦР-тестов.

«Город мастеров»

Но не стоит отчаиваться тем, кто просто придет погулять.

- За бортом праздника вы не останетесь, если еще не успели сделать прививку, - говорит заместитель начальника управления культуры и туризма Наталья Литвинова. - Улица Георгиевская снова станет «Праздничной», здесь будет множество интерактивных площадок, начнет работу «Город мастеров», где умельцы 20 творческих направлений не просто организуют торговлю, но и покажут мастер-классы, и многое другое.

Сам праздник раньше собирал толпы горажан.

Также мероприятия состоятся на площадках на улице Девической и непосредственно на Театральной площади, где будет проводиться старт Полумарафона. Помимо этого, на Суздальском проспекте в 11.00 состоится праздничная программа, посвященная городской библиотеке, у стен которой ее и проведут, а также пройдет фестиваль поэзии.

В мэрии пообещали, что каждый из парков, кроме Добросельского, который до сих пор закрыт на реконструкцию, проведет свои культурные программы, куда пустят всех желающих без всяких QR-кодов и справок.

А завершится День города праздничным фейерверком в 22.00. Правда, главная интрига праздника в том, что власти пока не говорят, откуда его запустят.

- Сразу скажу, что это будет не на Театральной и не на Соборной площади, но в центре города. Где именно - пока не решили, но оргкомитет поставил задачу, чтобы это было место, откуда его должно быть видно из всех точек города, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

По словам Карпиловича, скорее всего, это будет одна из самых высоких точек города, которую пока еще выбирают специалисты.