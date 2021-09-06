От поликлиники до нового планетария: что построят во Владимире в ближайшие годы

Роддом №2 ждет капитальный ремонт - второй за четыре года. Фото: Виктория СУХОВА

В последнее время во Владимире активно обсуждается строительство новых объектов. Для некоторых проекты уже заказаны, для других все пока остается только на словах. Но ясно одно – город должен преобразиться. Когда-нибудь.

Все для спорта

Как не раз заявляли чиновники, во Владимире большое внимание уделяют развитию спорта. И после нескольких лет разговоров о строительстве Дворца спорта в областной столице губернатор Владимир Сипягин анонсировал, что сделан еще один шаг ему навстречу многофункциональному спорткомплексу на три с половиной тысячи зрительских мест, соответствующего международным стандартам. Его хотят построить на двенадцати гектарах, расположенных рядом с ВлГУ, на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей. Предполагается, что там будет несколько спортивных залов – универсальный и для занятия боксом, единоборствами, бассейн, конферанс-зал и вспомогательные помещения. Стройку планировали начать уже этим летом, но не сложилось. Рядом с ним должны появиться школа и детский сад – их активно не хватает в новом районе.

Дети не забыты

Кстати, новые школы тоже должны появиться в городе, построить их обещают в Веризино, Юрьевце и около бывшего «Факела» - в растущих микрорайонах, где много детей и молодежи. Школы в Веризино и Юрьевце сделают такие же, как вновь открытая школа в Коммунаре, сейчас к этим проектам стараются привлечь финансирование по программе национального института развития ВЭБ.РФ. Сами жители приветствуют такое решение: на «Факеле», улицах Мира и Студенческой несколько многоэтажных жилых комплексов и существующих школ уже не хватает. А из Веризино родители сегодня вынуждены возить учеников в школы №№8, 19, 25, и 26 – достаточно далеко. Правда, по мнению горожан, остро нужна школа и на Нижней Дуброве, где тоже активно растут новые дома. Сейчас школы №39 и №49 практически перегружены, в каждой из них около 1400 учеников. Но пока здесь появится лишь православный детский сад, как раз около строящейся церкви на улице 3-я Кольцевая.

По образцу школы №46 теперь будут строить и другие школы во Владимире. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Поликлинике – быть

Проект новой поликлиники в Коммунаре разработают за девять с половиной миллионов. Трехэтажное здание со взрослым и детским отделениями должны построить рядом с областной клинической больницей. Необходимость в строительстве новой поликлиники назрела давно – в ОКБ просто не хватает места для размещения новых кабинетов, а число жителей микрорайона только растет. Пока взрослые обращаются за первичной медпомощью в городскую поликлинику №2 – бывшую Студенческую, но ездить в город не всегда удобно. Неудобно это делать и родителям с детьми из присоединенных территорий, например, Злобино или Шепелево – их шлют в филиалы городской детской поликлиники №1. Кстати, построить поликлинику в Коммунаре обещала еще экс-губернатор Светлана Орлова, а бывший директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин называл ориентировочные сроки строительства – 2020 год. Первый проект заказали еще в прошлом году, но в срок контракт не выполнили и его расторгли в одностороннем порядке. Сроки строительства опять же неизвестны – проект появится к новому году, а деньги на его реализацию начнут искать после этого.

Больше деловых центров

Два новых общественно-деловых центра должны появиться в центре города. Трехэтажное офисное здание планируют построить на участке между ЦУМ «Валентина» и стадионом «Торпедо», где раньше располагалась стоянка. Ориентировочно он появится к 2025 году.

Стройка офисного центра у ТЦ "Валентина" уже началась. Фото: Алексей СУХОВ

В аналогичный центр превратят и бывший «Клуб на Дворянской», расположенный фактически напротив универмага. Дом-памятник на улице Дворянской,11, построенный в конце XIX века, охраняется государством, но пустует последние лет десять. Сейчас его состояние печально, и госинспекция по охране объектов культурного наследия закрыла туда доступ – во избежание несчастных случаев. Сдать проект нужно в 2023 году, и, как подчеркивают чиновники, главная задача – сберечь историческое наследие.

Ремонту быть

Роддом №2 во Владимире ждет капитальный ремонт, ищут подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации, необходимой для капремонта. За эту работу готовы отдать три миллиона рублей. Напомним, здание, построенное в 1957 году, последний раз ремонтировали четыре года назад. Предполагается, что в новом проекте учтут необходимость как внешнего ремонта здания – фасадов, крылец, так и внутренних помещений, а также крыши. Кроме того, планируется заменить коммуникации – электропроводку, водопровод, вентиляцию, установить пожарную сигнализацию, а также предусмотреть пространство с местами ожидания для посетителей. Определить подрядчика должны 6 сентября. А вот когда начнется ремонт – пока неизвестно. Сначала в любом случае предстоит подготовить и согласовать проект. При этом в департаменте здравоохранения обещают, что при ремонте роддом продолжит работу.

При этом во Владимире отремонтируют и «Звездный дом» в Центральном парке, где хотели открыть планетарий. Напомним, здание на Суздальском проспекте, 11 построили в 2011 году, два года назад помещение передали городскому «Молодежному центру». Теперь запланирован капремонт помещений, на который готовы выделить более 23 с половиной миллионов рублей. На эти деньги подрядчик – ООО «ИНТЕХСТРОЙ» должен до 15 декабря отделать помещения, провести коммуникации, видеонаблюдение и сигнализацию, демонтировать амфитеатр, установить новые лестницы и перила. В обновленных помещениях появятся гардероб, комната персонала, зал, кабинет, класс виртуальной реальности с соответствующим оборудованием, помещение для коворкинга, отдыха, игр, творчества, предпринимательства, а также шесть туалетов и технические помещения. После этого – в 2022 году – туда переедет планетарий.