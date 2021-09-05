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Общество5 сентября 2021 1:00

Владимирские пожарные, тушившие Мордовский заповедник: «Температура воздуха вокруг была под 80 градусов»

Сотрудники МЧС вернулись с тушения природного пожара в Нижегородской области
Алексей КОТМЫШЕВ
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Владимирские пожарные, тушившие природные пожары в Мордовском заповеднике с 20 по 31 августа, вернулись домой. И немного отдохнув, они согласились встретиться с журналистами и рассказать о своем «огненном плене», а также о том, как вообще проходила эта командировка. Все-таки в Нижегородскую область тогда отправилась внушительная делегация - группировка из 10 автоцистерн повышенной проходимости.

Закрытая зона

Группировку сформировали буквально за ночь – 19-го получили приказ, а рано утром 20 августа красно-белые машины с разных уголков региона прибыли в Специализированную пожарно-спасательную часть в Юрьевце.

- Старшим группы был назначен подполковник Алексей Гунин, с боевых дежурств были сняты и подготовлены для дальнего перехода автоцистерны из Киржача, Мурома, Вязников, Суздаля, Судогды, Коврова и Гусь-Хрустального. За ночь ситуация в заповеднике не улучшилась, и нам поставили задачу выдвигаться, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов.

До Мордовского заповедника было 320 километров пути. Кроме автоцистерн, пожарные захватили с собой хозяйственный автомобиль со всем необходимым, а также аппараты для дыхания и компрессор для их заправки — в месте работ дышать было практически нечем.

Горит Стеклянный

О том, что происходило на месте, рассказали старший группы, сотрудник областного главка МЧС Алексей Гунин, начальник караула ПСЧ №1 Владимира Антон Захаров, начальник караула ПСЧ №18 Вязников Максим Зайцев, помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 6 ПСО (Муром) Павел Назаров и пожарные Максим Уколов и Дмитрий Орехов — оба из Вязников.

Слева направо Дмитрий Орехов, Антон Захаров, Алексей Гунин, Павел Назаров, Максим Зайцев, Максим Уколов.

Слева направо Дмитрий Орехов, Антон Захаров, Алексей Гунин, Павел Назаров, Максим Зайцев, Максим Уколов.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По их словам, около трех часов того же дня группировка прибыла в Саров, куда также стянулись их коллеги из Рязанской, Ивановской, Московской областей и Москвы.

- По прибытию нас разбили на две группы — первой поставили задачу направиться в поселок Первомайский для защиты и окарауливания, а вторую направили на одну из площадок в лесу для недопущения перехода лесного пожара через контрольно-следовую полосу на территорию Сарова, - рассказывает Алексей Гунин.

Тем же вечером первый тревожный сигнал поступил из поселка Стеклянный — на селение вышел лесной пожар. Наши ребята поспешили на помощь, и на месте выяснили, что горит уже 11 домов. Нижегородцы и владимирцы совместными силами потушили горящие строения и отстояли соседние улицы.

С того дня владимирцы почти все время находились в дыму, при сильном ветре и высоких температурах. Но прославилась на всю страну наша бригада 23 августа, когда произошел тот самый огненный инцидент, оставивший нашу группу в огненном плену.

Огненный шторм

По словам пожарных, чтобы попасть в дремучие леса, приходилось использовать тяжелую технику инженерных войск, которая делала минерализованные полосы в виде просек. По ним они пробирались навстречу огню. Такую же задачу выполняла одна из наших групп вечером 23 августа в четырех километрах от Сарова. Но около 18.00 поднялся настолько сильный ветер, что огонь начал распространяться стремительно, и к низовому пожару добавился верховой.

- Произошел переход с одной кромки минерализованной полосы на другую, - говорит Максим Зайцев. - Тогда мы и поняли, что оказались в ловушке. К тому же огонь повалил деревья, и проехать назад стало невозможно.

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В огненном кольце оказались 55 человек и 18 машин, включая 20 владимирцев. Тут опытные борцы с огнем поняли, что пора выручать самих себя.

- В каждой цистерне на тот момент оставалось по полторы тонны воды, и задача была сохранить свои жизни и технику. Поэтому запас воды мы растягивали, - говорит Павел Назаров — в огненном кольце он оказался старшим.

Тогда пожарные согнали все машины как можно плотнее друг к другу, и заняли круговую оборону — каждый отвечал за свой участок. Как только огонь подходил близко, обливали технику, самих себя и ближайшую местность водой. Правда, температура была такой, что возникал «огненный шторм» - выпущенная в очаг струя воды иной раз просто испарялась в воздухе. Представьте, каково было людям.

- Дышать можно было только внизу, а температура воздуха внутри кольца составляла около 80 градусов, - вспоминают парни.

В каждой машине были дыхательные аппараты, но и свежий воздух пришлось экономить — в каждом баллоне его было всего на полчаса. Тогда ребята сняли с себя кто футболку, кто подшлемник, и сделали маски, смоченные водой. Через аппараты дышали только когда чувствовали, что становится плохо.

Однако кроме опасности задохнуться для пожарных риск исходил от собственных машин.

- Машины могли вспыхнуть — у каждого вещества своя температура самовозгорания, - объясняет Павел Литов. - На тот момент никто не мог сказать, сколько предстоит провести в огненном кольце, и как сложится ситуация.

Прорыв «блокады»

С самого начала «огненного плена» к ребятам направили подмогу. Там была еще одна группировка под руководством начальника службы пожаротушения Нижегородской области. Именно от его группы, спешащей на помощь нашим, мы и получили уникальные видеозаписи, сделанные сотрудником пресс-службы Нижегородского ГУ МЧС Михаилом Червяковым.

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Вскоре тяжелая техника принялась чистить дорогу снаружи кольца. Там, где техника не справлялась, люди чистили путь вручную. Наконец, во втором часу ночи «огненную блокаду» удалось прорвать, и все люди и техника благополучно выбрались из «огненного плена», в котором провели 6 часов.

По словам пожарных, еще пара часов, и они могли бы погибнуть — к утру весь дым осел бы вниз вместе с туманом, и дышать стало бы просто нечем.

По возвращении в лагерь всех осмотрели врачи — к счастью, люди не пострадали.

Пожарные признались, что в кольце даже не думали о страхе — осознание произошедшего пришло лишь на следующий день.

- Только тут поняли, что это мог быть конец, - говорят они.

Кстати, родные пожарных вообще узнали о случившемся из СМИ. Жены и родители тут же начали звонить в региональный главк МЧС, где их, как могли, успокоили.

- Кошмары нам после этого не снятся, - смеются ребята. - И работу мы менять не собираемся.

Как рассказал Павел Литов, попавших в кольцо пожарных представили к награде. Всем им должны вручить государственные награды — медали «За отвагу на пожаре».

К слову, на сегодняшний день ситуация в Мордовском заповеднике нормализовалась, и 3 сентября вторая наша группировка благополучно возвращается домой.

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