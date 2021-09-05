Владимирские пожарные, тушившие Мордовский заповедник: «Температура воздуха вокруг была под 80 градусов»

.

Владимирские пожарные, тушившие природные пожары в Мордовском заповеднике с 20 по 31 августа, вернулись домой. И немного отдохнув, они согласились встретиться с журналистами и рассказать о своем «огненном плене», а также о том, как вообще проходила эта командировка. Все-таки в Нижегородскую область тогда отправилась внушительная делегация - группировка из 10 автоцистерн повышенной проходимости.

Закрытая зона

Группировку сформировали буквально за ночь – 19-го получили приказ, а рано утром 20 августа красно-белые машины с разных уголков региона прибыли в Специализированную пожарно-спасательную часть в Юрьевце.

- Старшим группы был назначен подполковник Алексей Гунин, с боевых дежурств были сняты и подготовлены для дальнего перехода автоцистерны из Киржача, Мурома, Вязников, Суздаля, Судогды, Коврова и Гусь-Хрустального. За ночь ситуация в заповеднике не улучшилась, и нам поставили задачу выдвигаться, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов.

До Мордовского заповедника было 320 километров пути. Кроме автоцистерн, пожарные захватили с собой хозяйственный автомобиль со всем необходимым, а также аппараты для дыхания и компрессор для их заправки — в месте работ дышать было практически нечем.

Горит Стеклянный

О том, что происходило на месте, рассказали старший группы, сотрудник областного главка МЧС Алексей Гунин, начальник караула ПСЧ №1 Владимира Антон Захаров, начальник караула ПСЧ №18 Вязников Максим Зайцев, помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 6 ПСО (Муром) Павел Назаров и пожарные Максим Уколов и Дмитрий Орехов — оба из Вязников.

Слева направо Дмитрий Орехов, Антон Захаров, Алексей Гунин, Павел Назаров, Максим Зайцев, Максим Уколов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По их словам, около трех часов того же дня группировка прибыла в Саров, куда также стянулись их коллеги из Рязанской, Ивановской, Московской областей и Москвы.

- По прибытию нас разбили на две группы — первой поставили задачу направиться в поселок Первомайский для защиты и окарауливания, а вторую направили на одну из площадок в лесу для недопущения перехода лесного пожара через контрольно-следовую полосу на территорию Сарова, - рассказывает Алексей Гунин.

Тем же вечером первый тревожный сигнал поступил из поселка Стеклянный — на селение вышел лесной пожар. Наши ребята поспешили на помощь, и на месте выяснили, что горит уже 11 домов. Нижегородцы и владимирцы совместными силами потушили горящие строения и отстояли соседние улицы.

С того дня владимирцы почти все время находились в дыму, при сильном ветре и высоких температурах. Но прославилась на всю страну наша бригада 23 августа, когда произошел тот самый огненный инцидент, оставивший нашу группу в огненном плену.

Огненный шторм

По словам пожарных, чтобы попасть в дремучие леса, приходилось использовать тяжелую технику инженерных войск, которая делала минерализованные полосы в виде просек. По ним они пробирались навстречу огню. Такую же задачу выполняла одна из наших групп вечером 23 августа в четырех километрах от Сарова. Но около 18.00 поднялся настолько сильный ветер, что огонь начал распространяться стремительно, и к низовому пожару добавился верховой.

- Произошел переход с одной кромки минерализованной полосы на другую, - говорит Максим Зайцев. - Тогда мы и поняли, что оказались в ловушке. К тому же огонь повалил деревья, и проехать назад стало невозможно.

.

В огненном кольце оказались 55 человек и 18 машин, включая 20 владимирцев. Тут опытные борцы с огнем поняли, что пора выручать самих себя.

- В каждой цистерне на тот момент оставалось по полторы тонны воды, и задача была сохранить свои жизни и технику. Поэтому запас воды мы растягивали, - говорит Павел Назаров — в огненном кольце он оказался старшим.

Тогда пожарные согнали все машины как можно плотнее друг к другу, и заняли круговую оборону — каждый отвечал за свой участок. Как только огонь подходил близко, обливали технику, самих себя и ближайшую местность водой. Правда, температура была такой, что возникал «огненный шторм» - выпущенная в очаг струя воды иной раз просто испарялась в воздухе. Представьте, каково было людям.

- Дышать можно было только внизу, а температура воздуха внутри кольца составляла около 80 градусов, - вспоминают парни.

В каждой машине были дыхательные аппараты, но и свежий воздух пришлось экономить — в каждом баллоне его было всего на полчаса. Тогда ребята сняли с себя кто футболку, кто подшлемник, и сделали маски, смоченные водой. Через аппараты дышали только когда чувствовали, что становится плохо.

Однако кроме опасности задохнуться для пожарных риск исходил от собственных машин.

- Машины могли вспыхнуть — у каждого вещества своя температура самовозгорания, - объясняет Павел Литов. - На тот момент никто не мог сказать, сколько предстоит провести в огненном кольце, и как сложится ситуация.

Прорыв «блокады»

С самого начала «огненного плена» к ребятам направили подмогу. Там была еще одна группировка под руководством начальника службы пожаротушения Нижегородской области. Именно от его группы, спешащей на помощь нашим, мы и получили уникальные видеозаписи, сделанные сотрудником пресс-службы Нижегородского ГУ МЧС Михаилом Червяковым.

.

Вскоре тяжелая техника принялась чистить дорогу снаружи кольца. Там, где техника не справлялась, люди чистили путь вручную. Наконец, во втором часу ночи «огненную блокаду» удалось прорвать, и все люди и техника благополучно выбрались из «огненного плена», в котором провели 6 часов.

По словам пожарных, еще пара часов, и они могли бы погибнуть — к утру весь дым осел бы вниз вместе с туманом, и дышать стало бы просто нечем.

По возвращении в лагерь всех осмотрели врачи — к счастью, люди не пострадали.

Пожарные признались, что в кольце даже не думали о страхе — осознание произошедшего пришло лишь на следующий день.

- Только тут поняли, что это мог быть конец, - говорят они.

Кстати, родные пожарных вообще узнали о случившемся из СМИ. Жены и родители тут же начали звонить в региональный главк МЧС, где их, как могли, успокоили.

- Кошмары нам после этого не снятся, - смеются ребята. - И работу мы менять не собираемся.

Как рассказал Павел Литов, попавших в кольцо пожарных представили к награде. Всем им должны вручить государственные награды — медали «За отвагу на пожаре».

К слову, на сегодняшний день ситуация в Мордовском заповеднике нормализовалась, и 3 сентября вторая наша группировка благополучно возвращается домой.