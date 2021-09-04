Владимирским предпринимателям, пострадавшим от ковида, обещали поддержку на 100 миллионов рублей

Теперь на помощь от государства может рассчитывать сфера услуг, в том числе и общепит. Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Владимирской области, наконец-то, сообщила о мерах поддержки предпринимателей, пострадавших от коронавируса. Как рассказал директор департамента предпринимательства Сергей Сидорин, меры поддержки для владимирского бизнеса вырабатывали не только чиновники и финансисты, но и общественники, депутаты, налоговики и сами бизнесмены, в том числе занятые в гостиничном и ресторанном бизнесе. В итоге рабочая группа подготовила и уже направила на согласование в Заксобрание закон, который расширяет перечень отраслей, деятельность которых была ограничена из-за коронавируса. В список добавили предприятия гостиничного бизнеса, общепита, развлекательной индустрии, кинотеатров, предприятий, занятых в сфере искусства, архивов и библиотек. Если закон одобрят, то предприниматели получат снижение ставок с шести до одного процента и с пятнадцати до пяти процентов. Предполагается, что объем налоговых преференций – а значит, и мер поддержки, составит несколько десятков миллионов рублей.

Кроме того, предпринимателям предлагают займы до пяти миллионов рублей под 1% готовых. Воспользоваться этим предложением смогут и предприятия, которые ведут подакцизную деятельность. С помощью таких займов предприниматели смогут не только пополнить бюджет организации, но и использовать их для рефинансирования существующих кредитов. Решать, давать или не давать такой займ, будут коллегиально, спросят при этом мнение и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Пока из областного бюджета на эту поддержку предусмотрено сорок миллионов рублей, но до конца года выделят еще дополнительных средств.

И, наконец, бизнесменам компенсируют часть денег, потраченных на средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Было предложение выдавать компенсацию «натурой», то бишь сразу масками, но в итоги решили остановиться на финансовой поддержке. Проект закона сейчас находится на согласовании, но предполагается, что получить льготу можно будет только тем, кто подаст заявление и представит копии документов, подтверждающих, сколько сотрудников трудится в этой компании. Пока предполагается, что в пострадавших сферах трудится около тридцати тысяч сотрудников, субсидии составят несколько десятков миллионов рублей. Кстати, это предложение одобрили единогласно все члены рабочей группы.

Кроме того, сохранятся и действующие льготы. Через Фонд содействия предпринимательства можно получить кредит на льготных условиях от 1 процента, а также взять технику в лизинг от 6%. Предоставляется отсрочка платежей по лизингу, микрозаймам, гарантийным платежам на срок до полугода.

- Мы имеем некий объем поддержки, объем которого по нашим оценкам равен ста миллионам рублей, - отметил Сергей Сидорин.