В деле об увольнении бывшего вице-губернатора Романа Годунина появился «Мерседес»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Второе судебное заседание по исковому заявлению, в котором уволенный в июле замгубернатора Роман Годунин требует восстановления в должности и выплаты компенсации, состоялось 2 сентября. На этот раз директор департамента безопасности Вадим Горожанинов выступил с громким заявлением, добавив, что знает о новых фактах сокрытия доходов.

«Забытые» налоги

В целом заседание происходило в режиме оживленного спора между защитником Романа Годунина Максимом Дьячковым и руководителем департамента безопасности администрации Владимирской области Вадимом Горожаниновым, который на этот раз выступал в качестве третьего лица, хотя и на стороне областной власти, выступающей в роли ответчика. Сам Годунин в суд опять не явился.

Роман Годунин.

В начале заседания Горожанинов ходатайствовал о приобщении к материалам дела документов, полученных в ходе продолжающейся в отношении Годунина служебной проверки, а именно — ответы из банков по его счетам, а также материалы из компании «Мерседес Бенц Владимир».

Если со счетами все понятно, то о «Мерседесе» информация прозвучала впервые. Когда Максим Дьячков озвучил позицию Годунина, которая заключается в том, что о банковских счетах, за которые был уволен, тот не знал, Горожанинов вдруг задал ему «вопрос о Мерседесе».

- А знал ли Роман Сергеевич, что в рамках рассмотрения судом разбирательства, он лично заключал досудебное соглашение, согласно которому ему 9 августа 2019 года выплачено ООО «Мерседес Бенц Владимир» 260 тысяч рублей в качестве неустойки за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара и компенсации морального вреда? - поинтересовался Горожанинов.

Вадим Горожанинов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Мне ничего об этом неизвестно, и полагаю, что к делу это не имеет отношения, - парировал защитник.

Тут Горожанинов обратился к сведениям налоговой службы, и озвучил, что Роман Годунин в 2019 году указал доход в 4 миллиона 189 тысяч 466 рублей, причем уплатил с него налогов свыше полумиллиона, однако в сумме, с которой взимался налог, отсутствует компенсация от «Мерседеса» и еще кое-что.

- По уточнений информации, в справке отсутствуют сведения о получении 264 тысяч рублей в качестве оплаты за аренду недвижимого имущества, - заявил Вадим Горожанинов и уточнил, что, таким образом, за 2019 год Годунин якобы занизил налоговую базу.

По словам директора департамента безопасности, сведения об этом уже направлены в областное управление ФНС.

Странный доход

Напомним — вице-губернатор Роман Годунин является фигурантом уголовного дела о картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда. Однако официально основаниями для увольнения летом послужили промежуточные результаты все еще продолжающейся служебной проверки. Тогда у чиновника выявили три незадекларированных банковских счета (которые были закрыты еще в 2020 году после заступления на высокий пост), чуть более 25 тысяч рублей, полученных от ООО «Городская телефонная сеть» и также не внесенных в сведения о доходах за 2019 год, и не внесенные в декларацию сведения об отчуждении здания на улице Большой Нижегородской.

Роман Годунин не согласился с этими основаниями и потребовал через суд восстановления в должности и 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, плюс выплату за вынужденный прогул.

Что касается счета от ГТС, адвокат Максим Дьячков заявил, что Годунин не знал о доходе от компании.

Максим Дьячков. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- На карту эти средства не поступали, получал ли мой подзащитный их наличными, тоже сведений нет, - объяснил Дьячков и объяснил, что по данному моменту сейчас также запрашивается информация из «ГТС», где, согласно трудовой книжке, Роман Годунин занимал какую-то должность.

Кроме прочего, у суда возник вопрос по площади здания на Большой Нижегородской, информацию о котором Годунин тоже не указал — в документах обнаружилось несоответствие заявленной площади и той, что имеется на кадастровой карте. Помимо этого суд запросил справку о размере не полученного Годуниным дохода из-за вынужденного прогула. С учетом всех этих обстоятельств, для получения необходимых документов, судебное заседание в очередной раз было перенесено — на этот раз на 22 сентября.