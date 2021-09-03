Владимирские родители смогут выбирать меню для школьников

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областной столице родителям учеников даровали возможность оплачивать школьные обеды с помощью электронной системы, привязанной к электронному дневнику. Благодаря этому учителям не придется собирать деньги за обеды, а родителям – искать наличные для детей. Пока новая система внедрена в трех школах (№№15, 19 и 23), но до конца года ей обещают оснастить всех в областном центре. В мэрии отмечают, что до внедрения новшества во Владимире, они тщательно изучили опыт других городов.

- Эта программа используется по всей стране, она достаточно совершенная. Она привязывается к электронному дневнику, к проходу в школу, к проездным - все по единой карточке ученика. И будет два или три вида меню, из которых родитель сможет выбрать, после чего пополнить карточку деньгами. И не надо будет ученику давать карманные наличные деньги. Горячее питание будет готовиться непосредственно в школе, а вот полуфабрикаты – котлеты, овощи очищенные – этим займется новый комбинат питания «Школьный», - рассказал глава Владимира Андрей Шохин.

Первым шагом станет внедрение электронной системы оплаты, а возможность выбирать меню для своего ребенка – следующий шаг, который станет доступным в будущем. Новая система начала тестироваться в трех городских школах еще в прошлом году.

- Это удобно, ребенок не забывает и не теряет деньги. Учитель с этими деньгами не завязан, платежи идут через электронный кабинет. С сентября 2021 года мы пока это делаем по договору, потом будем выставляться на торги — таких предложений по России несколько, - рассказала начальник городского управления образования Елена Малик.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Родители за нововведение доплачивать не будут – стоимость обедов останется прежней, а за переводы денег с них не возьмут проценты. В первый раз карту для ребенка, которой он будет оплачивать школьные обеды, выпустят бесплатно, если ученик ее потеряет – придется заплатить за новую, но, как обещают чиновники, сумма будет минимальной.

Кстати, в гимназии №23 электронная оплата обедов существует уже семь лет. Расплачиваться в школьном буфете гимназистам предлагали кампусной картой, выпущенной одним из банков. Деньги на нее клали родители, переводя со своей карты – им ее выпустил этот же банк. Администрация планировала полностью запретить в буфете оплату наличными, но до конца система так и не прижилась. Возможно, на этот раз система окажется удобнее.

В перспективе возможность выбирать еду для своих детей смогут и родители дошколят. Правда, тут пока непонятно, зачем эту систему внедрять в садиках, где меню всегда единое. Если только в мэрии сумеют добиться, чтобы повара готовили сразу несколько вариантов.