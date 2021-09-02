Владимирцы чаще всего заражаются ковидом от родственников

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За последнюю неделю во Владимирской области стабильно уменьшается число заболевших Covid-19. Вот 2 сентября, например, было 175 заболевших (для сравнения еще 21 августа было 192 случая). Однако в Роспотребнадзоре сразу сказали, что ждать даже малейшего послабления ковидных ограничений не стоит.

Не прививаетесь – послаблений не получите

- В данный момент мы занимаем 81 место в стране по вакцинации от коронавируса, - сказала официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. – То есть практически в самом конце. Слишком долго думают владимирцы о том, прививаться им или нет. При этом нас часто спрашивают, когда же вы снимите ограничения. Вон в Москве снимают. Вот только столица по темпам вакцинации с самого начала была в лидерах. Так что смотреть в ту сторону некорректно. Предупреждаем сразу, в ближайшее время ждать послаблений не стоит.

И если вы думали, что, привившись от коронавируса, сможете вздохнуть свободно, то рано радуетесь – близится вакцинация от гриппа. В общем-то, она уже началась. Но только для привитых от ковида. Дело в том, что непривитых «колоть» вакциной от гриппа не будут. А тем, кто привился, нужно еще выждать 30 дней для формирования иммунитета.

И на фоне такой картины власти вспоминают, что в прошлом году у нас после успешной вакцинации от гриппа зимой вообще не было эпидемиологических всплесков. В этом году таких успехов вряд ли удастся добиться. Ведь по состоянию на 26 августа первый компонент вакцины получили более 278 тысяч жителей Владимирской области, закончили полный курс вакцинации свыше 239 тысяч человек. Остальным пока вакцина от гриппа не положена.

- Впрочем, мы акцент в этом году собираемся сделать на детях при вакцинации от гриппа, - добавила Марина Колтунова.

Суздаль возвращается к плановой медпомощи

Возвращаясь же к коронавирусу, то стоит отметить, что в последнюю неделю активней всего болело трудоспособное население Владимирской области в возрасте от 30 до 49 лет. Они составили треть от всех заболевших. Также в Роспотребнадзоре проводили опрос у ковидных больных, спрашивая, где бы они могли заразиться.

- И 40,4% опрошенных считают, что заразились при внутрисемейных контактах, - сказала Марина Колтунова. – То есть ковид у них от родственников. Еще 13,6% заразились на работе. А вот в общественном транспорте вирус подхватили лишь 7,4% владимирцев. Наконец, два процента не знают, где бы они могли заболеть.

При этом 34 процента коечного фонда, отданного под коронавирус, в данный момент свободно. И число занятых мест снижается. Поэтому в департаменте здравоохранения решили продолжить курс на вывод части больниц под плановую медицинскую помощь.

Вслед за медицинским центром в Головино (который лечит больных с травмами опорно-двигательного аппарата), должны вернуть к нормальной жизни районную больницу в Суздале. Плановую помощь там начнут оказывать с 9 сентября. Следующей на очереди на переориентацию будет районная больница в Судогде, но там пока четких сроков нет.