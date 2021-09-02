Во Владимире появилась цифровая карта реконструкции теплосетей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы живем в цифровую эпоху, когда практически все, так или иначе, имеет цифровую копию. Вот и карта ремонтов теплосетей теперь есть не только на бумаге, но и на картах Яндекса. Во всяком случае, такую карту для Владимира создали в компании ПАО «Т Плюс».

И теперь жители областного центра смогут в онлайн-режиме наблюдать, где в 2021 году меняют магистральные и внутриквартальные трубопроводы, а также когда ориентировочно должны закончиться ремонты. Для этого достаточно перейти по ссылке.

- Карта пока находится в процессе доработки, - рассказали в пресс-службе компании. – В ближайшее время мы планируем добавить к ней функции фотографий, всплывающих при наведении на участки, где реконструкция завершена, чтобы жители могли увидеть итоги благоустройства.

На карте указаны все участки, подлежащие реконструкции и ремонту в течение 2021 года. При этом пользователи могут увидеть, где работы завершены, а где еще нет. Зеленым цветом на карте отмечены участки, которые уже сданы. Красным – места, где еще проводится реконструкция. На 1 сентября перекладка теплосетей во Владимире проводится еще на 18 участках, полностью завершены работы на улицах Егорова, Комиссарова, Василисина, Сперанского, Мира, Благонравова. Кстати, исходя из данных карты, очень сильно задержались сроки сдачи участка на улице Ноябрьской в Юрьевце. По плану здесь работы должны были быть завершены еще в июле, однако пока участок отмечен красным.

.

В компании объясняют, что такие моменты возможны, так как карта меняется динамически. Иногда сроки ремонтов приходится подстраивать под графики других компаний, ведущих свои работы (дорог, газовых или водопроводных сетей). Так что имейте это ввиду, если вдруг заметите несоответствия. К примеру, на той же улице Ноябрьской теперь работы должны завершить к 15 сентября.

Кстати, цифровая карта реконструкции теплосетей Владимира теперь станет работать на постоянной основе. И в следующем году на ней также отметят все точки, где будут проводить работы по замене сетей.

КОНКРЕТНО

В рамках программы «Re: Конструкция 2021» специалисты филиала «Т Плюс» заменят во Владимире около 26 км теплосетей. На эти цели направлено 450 млн рублей. Планируется, что после завершения реконструкции на всех объектах будет восстановлено около 38600 квадратных метров газонов, около 12200 квадратных метров тротуаров и 7300 квадратных метров дорог.