Во Владимире школьные линейки прошли без социальной дистанции

Вот так проходила торжественная линейка в 46-й школе. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В преддверии 1 сентября региональный Роспотребнадзор рекомендовал провести линейки на свежем воздухе. Только для отдельных классов, без гостей со стороны, а если и с родителями – то только в масках. «Пускать или не пускать» мам и пап на праздник знаний, а также устраивать ли вообще линейки, решали сами директора. Большинство, естественно, решило порадовать детей, но чиновники обещали, что все санитарные нормы и требования будут соблюдены. Увы, реальность внесла свои коррективы.

В микрорайоне Коммунар на торжестве по случаю Дня знаний и открытия нового здания школы №46 людей пришло столько, что яблоку было негде упасть. За забором в какой-то момент творилось самое настоящее столпотворение, ведь за периметр самой школы до начала торжества не пускали.

На школьный двор, в конце концов, разрешили пройти только первоклашкам и их родителям, в итоге опять толпа, никаких полутора метров не было и в помине, так как в школе в этом году приняли сразу шесть первых классов.

А пока первоклашки ликовали на линейке, по ту сторону школьного забора педагоги прямо на улице продолжали собирать свои классы, которым предстояло отправиться на «отдельную» линейку по кабинетам. Учителя и их воспитанники, многие вместе с родителями, вынуждены были тесниться на узких тротуарах, что создало очень плотную толпу, похожую на скопление в автобусе в час пик. Единственное, что удалось предпринять в качестве предосторожности — охранник на воротах измерял температуру у проходящих мимо взрослых.

В гимназии №23 решили провести линейку для первоклашек и будущих выпускников: они по традиции заводят малышей в школу в первый раз. Увы, погода помешала планам: проводили линейку хоть и на улице, но под дождем. Дети сбились в кучки под зонтиками, родители, пытаясь увидеть свое чадо, тесной стеной окружили детей, кучкуясь под зонтами, которые нашлись не у всех.

- Конечно, ни о какой дистанции речь не шла – двор в гимназии вообще небольшой, там особо не разойтись, тем более что проводить ребенка в школу в первый раз хотели оба родителя. В маске вообще был единственный человек – школьный охранник. Но самое забавное – на линейке торжественно объявили, что часть учеников заходит в парадный вход, остальные – через черный. И вот к этому черному входу поспешили два класса с учителями – с разных сторон. Чтобы не пересекать потоки. Но в итоге все дети столпились у узкой двери и толпой пытались пробиться быстрее внутрь, потому что дождь, противно, и отставать от учительницы не хочется. Интересно, сколько ребят простынет после такого стояния под дождем? – вопрошает мама школьника Ольга Ефимова.

Похожая ситуация сложилась и в других школах – под дождем мокли ученики школы №9. О социальной дистанции в небольшом дворе говорить тоже было трудно. Примерно также прошла и линейка в школе №36 – это одна из самых заполненных школ города, там учится около 1800 ребят. А вот гимназия №35, несмотря на рекомендации, решило поздравить первоклашек в актовом зале – там, как оказалось, соблюдать дистанцию легче. А в школе №6 для большинства прошли классные часы.

Не исключено, что пространства в школьных дворах не хватало, потому что первоклашек в этом году заметно прибавилось – в области в первый раз учиться пошли более 15 тысяч учеников против 14 тысяч в прошлом году. В школах Владимира тоже выросло число учеников – всего более 39 тысяч школьников, на 900 с лишним человек больше, чем в прошлом году.

А В ЭТО ВРЕМЯ

135 педагогов не хватает в школах Владимира на начало нового учебного года. И это с учетом того, что мало кто из учителей работает на ставку – в основном берут полторы и больше. Особенно востребованы учителя иностранных языков, русского языка и литературы. А также математики. Меньше всего – учителя музыки, химии и географии. Учителей истории в областной столице не ищут вообще. А всего в области не хватает около 650 педагогов.