В древнем Муроме пассажиров возит кузнец-таксист

Этим летом Муром вошел в список самых популярных направлений у туристов. Один из древнейших русских городов, он был упомянут в еще «Повести временных лет» под 862 годом. Толчок для развития внутреннего туризма и интерес к нашим городам дала пандемия коронавируса. Это не могло не отразиться на местном рынке таксомоторных перевозок. В 2021 году такси смело можно считать излюбленным транспортом туристов.

Чтобы понять, как пандемия и развитие внутреннего туризма отразилось на жизни муромских таксистов, мы поговорили с директором автопарка и обычным водителем.

ТАКСИ ОТ МОСКВЫ ДО МУРОМА И ОБРАТНО

Дмитрий Бобров руководит парком «Вип Сервис». В 2002 году мужчина начинал простым таксистом. Потом открыл свой бизнес.

— Помню, когда начался компьютерный бум, я хотел сделать вызов машины через интернет. Это было 10 лет назад и казалось чем-то необычным. Но так руки и не дошли. Тут во Владимирской области появился сервис Яндекс.Такси, они сразу пришли с созданным приложением. Поэтому мы начали работать с ними, — говорит Дмитрий, директор таксопарка.

Дмитрий рассказывает, что сейчас сложно обобщить всех таксистов до образа универсального водителя. В профессию идут все, кто хочет подзаработать денег для семьи.

— Кажется, что у нас в городе средняя зарплата около 30 тысяч рублей (по данным Владимирстата 38 тысяч рублей — прим.авт.). Среди наших водителей те, кто выполняют заказы полный день, получают от 60 тысяч в месяц. С утра и до 19:00 на линии “постоянщики”. Потом они уходят отдыхать, выходят “подработчики”.

Регион входит в Золотое кольцо России. Летом 2020-го и в текущем отпускном сезоне область посещает рекордное число туристов. Одни в составе организованных групп наскоком осматривают достопримечательности, прыгают в автобус и мчатся дальше. Другие хотят прочувствовать колорит, приезжают сами и задерживаются на несколько дней. В этом случае главным транспортом туристов становится такси.

— У всех уже есть приложение. Вызывают машины, чтобы поехать на экскурсии. Нас уже даже не удивляют вызовы к гостинице, конечным пунктом назначения которых стоит Москва. То есть люди используют такси не только как транспорт для поездок внутри города, но и чтобы в принципе добраться к месту отпуска и уехать обратно, — поделился Дмитрий Бобров.

«ИМЕТЬ ДОХОД, КАК У ТАКСИСТОВ, В НАШЕМ ГОРОДЕ СЛОЖНО»

Ивану Авдюшину 28 лет. Он представитель редкой профессии — трудится кузнецом. Но кует не мечи и доспехи, а стрелочные переводы для железной дороги.

— На заводе все знают, что после смены я еще таксую. Мне не стыдно об этом говорить. Такси приносит неплохой доход. В нашем городе аналогичные суммы где-либо еще заработать сложно. Когда я только пришел на завод, получал 20 тысяч рублей. Сейчас всему научился и зарабатываю больше. Но такси не оставил, — рассказывает молодой человек.

В пассажирских перевозках парень уже шесть лет. На заводе рабочий день поделен на две смены: с 7 утра до 15:30 и с 15:30 до полуночи. Иван заступает в утреннюю, а потом за руль, запускает приложение и отправляется развозить людей.

— В неделю я выполняю до 170 заказов. Это сопоставимо с теми, кто катается целый день в такси. Но я трачу только вечер. По деньгам в месяц от перевозок имею порядка 70 000 рублей. Но не забывайте, что еще нужно бензин залить, машину починить, — объясняет Иван.

После смены у станка сесть за руль и отправиться возить людей для кузнеца своего рода отдушина.

— Люблю выполнять заказы такси, меня все устраивает. Я фанат вождения авто, а здесь это хобби приносит доход. Столько интересных пассажиров, что-то удивительное рассказывают. Например, были археологи, геологи, которые приезжали к нам в экспедицию. Поговорить с такими людьми всегда приятно. Вызывают туристы. Особенно в июне был бум. Сейчас стало много командировочных — у нас строят участок трассы М-12. Приезжают специалисты на работу, им нужны чеки для отчетности, а приложение агрегатора их выдает.

Карьеру таксиста кузнец начинал в небольшом местном парке. Вспоминает, что клиентов было очень мало. Работали по-старинке: диспетчерская обрабатывала звонки по телефону. Потом сделали приложение, но там нельзя было картой платить, поэтому им и не пользовались. Сейчас Иван берет заказы через агрегатора.

— Заявок хватает, только успевай принимать. Редко когда привезешь клиента и ждешь, пока телефон просигналит о следующей заявке. Чтобы объяснить, насколько мне нравится такси, расскажу такой пример: когда я беру отпуск на своем предприятии, то никуда не еду. Вместо этого выхожу на линию на полный день. Но, конечно, если хочется отдохнуть, я ни перед кем не отчитываясь, объявляю себе выходной и сам становлюсь туристом.

Раньше Иван увлекался судомоделированием: мастерил парусники и корабли с радиоуправлением.

— Сейчас я влился в городское сообщество таксистов. Треть всех водителей точно знаю. Есть молодежь, есть и по 70 лет водители. Большинство все устраивает: доход, график свободный. Да, есть нюансы. Например, когда предлагают за пассажиром в отдаленный район ехать. Но что поделать - такие у нас задачи. Хочется, чтобы такси в Муроме развивалось. Может быть, тариф «Комфорт» у нас и не будет пользоваться спросом, но вот «Детский» стоило бы добавить, — резюмировал Иван.