Во Владимире городские автобусы №15 «перекрасили» в оранжевый цвет

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько дней назад мэрия сообщила о том, что маршрут №15 будет обслуживать нижегородская компания «РБ и К», с которой владимирцы «познакомились» благодаря «рыжим Пазикам» на временных маршрутах №19С и №30С.

Однако теперь «девятнадцатый» отменили, а вместо него вернули временно забытый «пятнадцатый», который так долго ждали жители Энергетика и Юрьевца. И обслуживать его взялся все тот же «РБ и К».

После первого же дня их работы на линии жители областного центра предъявили сразу несколько претензий.

- С «девятнадцатым» было удобно — даже не приходилось подстраиваться под расписание, просто выходишь на остановку, и он почти сразу подъезжает. А теперь №15 приходится ждать едва ли не полчаса, - посетовала жительница Юрьевца Наталья Дмитриева.

Часть жителей недовольна самим качеством автобусов, утверждают, что «ЛиАЗы» на маршруте работают старые.

Кроме того, для многих проблемой стало и то, что они не отображаются на электронных табло и интернет-картах. Впрочем, последняя проблема решаема. В мэрии обещают, что машины просто не успели внести в программу, и скоро все будет в порядке.

Что касается автобусов, то действительно на 15-м маршруте работают «ЛиАЗы» большого класса. Почти все они выкрашены в тот же цвет, что и их «младшие братья» - «рыжие Пазики» с маршрута №30С. Из минусов — в новых автобусах предусмотрено лишь по 20-23 сидячих места, да и сами машины явно не новые — местами облезли поручни. Сиденья жестковаты, однако ничем принципиально не отличаются от сидений, установленных у других владимирских перевозчиков. Зато салоны более просторные. Никаких «вываливающихся дверей», разбитых стекол и прочих ужасов, о которых вещали в соцсетях некоторые пользователи, замечено не было.

Салоны просторные, но сидячих мест мало. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ходят «пятнадцатые» согласно старому расписанию. За то время, что мы провели на маршруте (а это более часа), проехали пять машин. По ощущению это даже чаще, чем во времена «АДМ». У мэрии Владимира к «рыжим пятнадцатым» существенных нареканий тоже пока нет, однако одно нарушение все-таки обнаружили.

- Сейчас на маршруте работает 10 машин. 30 августа оказалось, что один из автобусов задержался на 30 минут. Как выяснилось, это произошло из-за поломки. Уведомление перевозчику направили сразу, он с ним согласился, автобус починили и немедленно направили на линию, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Что касается «подержанного» подвижного состава, то мэрия не требовала от перевозчика новых машин.

- В условиях муниципального контракта прописано, что перевозчик обязан поставить технически исправный подвижной состав, однако техническое состояние проверяем не мы, а транспортная инспекция, - говорит Александр Карпилович. - Но если сигнал о плохом состоянии автобусов поступит от пассажира, отдел транспорта и связи тут же передаст материал в транспортную инспекцию для дальнейшей проверки.