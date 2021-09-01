Во владимирских школах появится мыло и туалетная бумага

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый учебный год не побалует владимирских школьников сюрпризами. Хотя учеба начнется в очном формате. Общешкольных линеек и праздников с приглашенными гостями не будет – в регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, для минимизации рисков осложнения эпидемиологической обстановки в новом учебном году образовательные организации Владимирской области будут работать по действующим санитарным правилам СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». По этим правилам нельзя проводить общешкольные праздники и торжественные мероприятия. Нельзя приглашать и гостей из других организаций. Зато можно отметить 1 сентября на свежем воздухе - отдельно по классам или параллелям. Пускать родителей на такие линейки или нет, каждая школа решит сама, но большинство учебных заведений решили не лишать родителей этой радости. Но маски папам и мамам в любом случае носить обязательно.

К 1 сентябрю во всех школах провели генеральные уборки. С началом учебы продолжат активно дезинфицировать школьное имущество, а приходящим по утрам детям – измерять температуру. Учителя и ученики могут обходиться без масок и носить их, только если очень хочется, а вот для работников школьных столовых маски и перчатки обязательны.

Радостная новость для учеников и родителей - школы обязаны проследить, чтобы в туалетах было мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца или сушилки для рук. До пандемии в большинстве владимирских школ такого не водилось, по крайней мере – в туалетах для учеников.

Кроме того, рекомендовано закрепить за каждым классом отдельный кабинет, разработать расписание уроков и график посещения столовой, а также по возможности проводить уроки физкультуры на свежем воздухе. Раздеваться в большинстве школ дети, в первую очередь ученики начальных классов, тоже будут не вместе в раздевалке, а прямо в классе или в коридоре около него. Кстати, на перемене в рекреации тоже может находиться только один класс на перемене. Чтобы избежать столкновения детей в прошлом учебном году в некоторых школах поделили пространство с помощью разметки – младшеклассникам запрещалось выходить за пределы «пятачка», ограниченного линиями.

А вот грядущие сентябрьские выборы учебе школьников не помешают: на эти дни детям либо обеспечат дистанционную учебу, либо организуют внешкольные занятия, например, Дни здоровья. В любом случае, как отметили в департаменте образования, в школе есть несколько выходов, так что потоки голосующих и школьников в любом случае не пересекутся.

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КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вдруг вы обнаружили, что что-то из вышеперечисленного в вашей школе отсутствует, вы смело можете жаловаться в городское управление образования (8-4922-53-70-85) или Роспотребнадзор (8-4922-54-02-97).