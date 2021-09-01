Заявление на газификацию во Владимирской области подали более 5 тысяч человек

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Свершилось то, о чем мечтали многие — наконец-то газификация стала бесплатной, и теперь не придется отдавать баснословные для многих жителей суммы за подключение «к трубе».

В связи с этим директор областного департамента ЖКХ Елена Семенова напомнила, что к 2023 году поставлена задача подвести газ к домам в уже газифицированных населенных пунктах, чем и предстоит заняться коммунальным системам Владимирской области.

- Уровень газификации региона составляет 83,2 процента, что является довольно высоким уровнем по сравнению с другими субъектами, - рассказала Елена Семенова. - При этом газифицировано 52,8 процента сельских населенных пунктов, а всего газ подведен к 720 населенным пунктам. Программа развития газоснабжения области на пятилетний период утверждена, и по этой программе газифицируют еще 187 населенных пунктов и построят более 1500 километров газовых сетей.

По словам руководителя областного ЖКХ, на сегодняшний день речь идет именно о «догазификации» деревень и поселков — проще говоря, топливо подведут к тем домам, которые еще не подключались, хотя такая техническая возможность на данное время имеется.

- В настоящее время созданы муниципальные штабы по газификации в каждом муницпальном образовании, проведены опросы, собраны заявления с граждан, - перечислила Елена Семенова.

Согласно сведениям департамента ЖКХ Владимирской области, на данный момент подано уже 5234 заявления на проведение бесплатного газа. Больше всего заявок поступило из Гусь-Хрустального, Александровского, Ковровского, Киржачского и Судогдского районов. Правда, кроме заявлений поступило и 1205 отказов от газификации.

Впрочем, тут есть одна трудность, с которой сталкиваются многие селяне - они банально не сохранили документы на свои дома.

- Заявление в «Газпром» нужно подавать в определенной форме и приложить свидетельство о госрегистрации (недвижимого имущества — авт.). Поэтому у людей основная проблема заключается в том, что нет правоустанавливающих документов на недвижимость, но эта проблема решаемая, - заверила Елена Семенова.

Правда, глава жилищно-коммунального хозяйства так и не объяснила, как именно эту проблему планируется решать. Тем не менее, по словам Семеновой, все принятые заявления будут включать в план-график, в том числе те, что станут поступать в будущем. Сам план станут корректировать по ходу работы.

При этом глава департамента ЖКХ заметила, что на сегодняшний день во Владимирской области проведения газа требуют еще 1500 населенных пунктов, хотя в них зачастую и живут всего по 10-15 человек. Так что останавливаться на ближайшей «пятилетке» не будут — после того, как бесплатный газ проведут всем желающим в тех поселках, где «труба» уже есть, газопроводы высокого давления потянут туда, где голубого топлива еще никогда не было. Так что и после 2025 года работы в этом плане будет много.