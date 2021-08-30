Ставрово вернули статус рабочего поселка ради 85 миллионов рублей

Фото с официального сайта администрации Ставрово.

26 августа состоялось внеочередное заседание Заксобрания Владимирской области. Депутаты, у которых август обычно является каникулярным, вынуждены были на время забыть об отдыхе ради поселка Ставрово, которому нужно было поменять статус. Дело в том, что власти поселка столкнулись с трудностями при попадании в государственную федеральную программу «Комплексное развитие сельской территории». И мешало этому звание поселка.

- В июне этого года администрация поселка Ставрово обратилась в Законодательное Собрание Владимирской области с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменения в областное законодательство с целью возвращения им статуса рабочего поселка, - пояснил Дмитрий Рожков, депутат ЗС. – Дело в том, что администрация посёлка принимает активное участие в реализации государственной программы «Комплексное развитие сельской территории». Но для попадания в нее надо иметь статус рабочего посёлка.

Попасть в программу местные власти хотят по одной простой причине: бюджет Ставрово составляет чуть более 30 миллионов рублей. При этом потребности у поселка гораздо выше. И своими силами местным чиновникам не справиться.

- На сегодняшний день у нас готовы проекты на реконструкцию инженерной инфраструктуры в посёлке Ставрово, - заявил Виктор Ермаков, глава администрации посёлка Ставрово. – На его реализацию, которая включает полную реконструкцию водовода, нужно 220 миллионов рублей. У нас полностью готовы проекты с государственной экспертизой по юго-восточному району посёлка Ставрово, где 350 участков. Это водоотведение, водоснабжение, газификация. Речь о сотнях миллионов рублей. У нас разработан проект благоустройства «Маминой аллеи» - это центральное место посёлка Ставрово. 18 миллионов — цена этого проекта.

Фото предоставлено ЗС.

По госпрограмме же Ставрово претендовал в течение ближайших двух лет на 85 миллионов рублей. Однако для этого нужно успеть подать до конца года все необходимые документы в Министерство сельского хозяйства РФ. Вот поэтому депутаты ЗС и собрались на обсуждение этого вопроса. В итоге, депутаты единогласно проголосовали «за».

Так что теперь Ставрово вновь стало рабочим поселком. Кстати, до 2004 года у этого поселения был этот статус, но потом в ходе реформы прилагательное «рабочий» отпало. Теперь на возвращение одного слова во все документы и объекты инфраструктуры из областного бюджета надо будет потратить 436 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

По данным Ставровского посёлкового совета, площадь населенного пункта составляет 8 378 220 квадратных метров. На его территории проживает 6 941 человек (из них трудоспособных — 3621), работают 109 предприятий.