Во Владимире на линию возвращается автобус №15

Маршрут №15 был ликвидирован в начале лета. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После длительного отсутствия возвращается один из самых популярных автобусов, курсировавших между Энергетиком и микрорайоном Доброе. Власти областного центра наконец-то нашли компанию, которая взяла под свое крыло «пятнадцатый» маршрут.

Напомним, после того, как предыдущий перевозчик ООО «АДМ» ушел из сферы пассажироперевозок Владимира, несколько автобусных маршрутов фактически остались без обслуживания. В частности, от этого пострадали микрорайоны Юрьевец и Энергетик, откуда временно перестали курсировать автобусы №15, , 20, 21 и 22С.

Из-за этого мэрия Владимира даже вынуждена была организовать временные маршруты. Так на линиях появились рейсы №19С и №30С. На них работают оранжевые автобусы, которые прозвали в народе «Рыжими Пазиками». Обслуживает маршруты нижегородский перевозчик ООО «РБ и К».

Со временем удалось подыскать новых владельцев маршрутам №21 и 22, а вот «пятнадцатый» пристроить не получалось. Однако 25 августа горадминистрация сообщила, что проблему удалось решить.

- Контракт на маршрут №15 подписан сегодня. Новым перевозчиком стал все тот же ООО «РБ и К», - сообщил «КП» официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

По словам официального представителя мэрии, хотя контракт подписан сегодня, но первый выход на линию маршрута №15 состоится лишь в понедельник, 30 августа. При этом нижегородский перевозчик обязался выставить на «пчтнадцатый» машины большого класса. Иными словами, «ПАЗы» его точно обслуживать не будут.

Что касается «рыжих Пазиков», которые до настоящего времени продолжают работать по временным контрактам и перевозят людей из Юрьевца и Энергетика до Рябинки, то пока машины маршрута №30С останутся на линии, а «девятнадцатый» с понедельника уходит, так как полностью дублирует автобус №15.

- Контракт с нижегородцами действует до 30 сентября включительно, так что пока автобус №30С продолжит курсировать, речь о его отмене до этого срока не ведется, - успокоил Александр Карпилович жителей, которым эти «Пазики» пришлись по душе. Впрочем, о дальнейшей судьбе «тридцатого» после сентября пока не сообщается.

Что касается класса машин, а также расписания и интервалов движения «нового» маршрута №15, то оно, по заверениям горадминистрации, никоим образом не изменится, и будет тем же, что действовало при старом перевозчике.