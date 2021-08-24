Во Владимирской области 2,5 тысячи льготников не получили своих лекарств

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Рабочая группа Законодательного собрания Владимирской области, изучающая ситуацию с льготными лекарствами в регионе, провела очередное заседание. И оказалось, что проблема, выявленная еще зимой, до сих пор не решена.

Если по федеральным спискам к середине августа не получили положенные лекарства 144 человека, то региональных льготников, чьи рецепты лежат на отсроченном обслуживании, около 2,5 тысяч. Еще пару лет назад эти цифры не превышали 2-3 десятков. Правда, стоит заметить, что за месяц удалось "закрыть" более 3 тысяч рецептов. однако это не отменяет факта, что проблема льготников не решается уже полгода.

- С момента нашей первой проверки прошло полгода. По итогам мы дали предписания и департаменту, и губернатору. От губернатора получили отписку того содержания, что все нормально, мы работаем правильно. А департамент за этот период не исполнил почти ничего из рекомендаций», - сообщил членам рабочей группы руководитель регионального подразделения Росздравнадзора Александр Лезов.

При этом на льготные лекарства в этом году отпущено около 1,4 миллиарда рублей. За последние годы это самая большая сумма. Но по факту это мало помогает. На рабочей группе вопрос финансирования обсуждали особо. Уже сейчас пора готовиться к новому финансовому году, но, как выяснилось, просчитать потребности сложно.

На заседании присутствовал директор департамента здравоохранения Александр Жестков.

- С каждым годом протоколы лечения меняются, появляются лекарства, способные продлить жизнь нашим пациентам, и они стоят просто космических денег. Нынешних 1,4 миллиарда рублей объективно может не хватить. Но невозможно предметно разговаривать о потребностях в деньгах, не имея даже регистра льготных пациентов. В том программном обеспечении, которое сейчас разрабатывается, мы его тоже пока не видим, - выразил обеспокоенность главный врач областного онкодиспансера Андрей Зирин.

Члены рабочей группы попросили представителей департамента здравоохранения (на заседании присутствовал директор Александр Жестков) к следующему заседанию предоставить данные по разрабатываемому сейчас единому цифровому контуру пациентов, с внедрением которого проблема льготников якобы должна решиться, так как в него внедрят регистр всех жителей региона, кому требуются льготные лекарства.