Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова: «До сих пор не успела отдохнуть, а уже пора снова тренироваться»

. Фото: Виктория СУХОВА

17 августа в областном центре вновь звучали имена олимпийцев. На этот раз во Владимир приехала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, которая представляла в Токио не только родной Воронеж, но и Владимирскую область. Она принесла в копилку нашего региона — золото и две бронзовые медали.

Владимирские тренеры помогли восстановиться

Ангелина Мельникова признается, что выступление на Олимпиаде — это счастливое, знаковое событие в жизни любого спортсмена, поэтому на недостатки стараешься не обращать внимания. Но они были. Например, жить вшестером в одной квартире оказалось не очень удобно. Зато кормили, по сравнению с Рио, шикарно.

- А когда после квалификации мы поняли, что можем побороться за первое место, это придало нам дополнительного стимула и мотивации. Ведь раньше мы могли рассчитывать только на второе или трете место. А тут такая неожиданность, - призналась Ангелина. - Когда мы выиграли олимпийское золото, я испытала и счастье, и опустошение одновременно. А сейчас хочется только одного — отдохнуть, побыть с близкими, поболтать с подружками. Но этого до сих пор не удалось сделать. После того, как вернулись из Токио, каждый день съемки, интервью — ощущение, что это один сплошной день.

Ангелина призналась, что когда журналисты называли ее владимирской гимнасткой, слышать это было странно и необычно, мол всегда была воронежской. Однако подчеркнула, что владимирская школа гимнастики ей очень помогает.

- В пандемию, когда был карантин, я приезжала сюда тренироваться, тренеры помогли мне восстановиться. И хотя условия в государственных школах всегда отличаются от условий в сборных, зал здесь полностью адаптирован для профессионального спорта. Я очень благодарна за помощь и поддержку. И для меня честь быть частью владимирской школы имени Толкачева, - сказала Ангелина Мельникова.

Уже в октябре в Японии пройдет чемпионат мира, где гимнастка планирует выступить, хотя осталось совсем немного времени на подготовку. 26 августа спортсменка планирует поехать на базу и начать тренироваться. Что касается Олимпийских игр в Париже, то Ангелина признается, что не хочет загадывать наперед, еще не отошла от Токио, да и нужно смотреть на состояние здоровья.

За олимпийские награды губернатор Владимир Сипягин вручил Ангелине Мельниковой самое крупное вознаграждение — сертификат на 2,5 миллиона рублей. Кстати, Артур Далалоян, который на Олимпиаде также выступал за Владимирскую область и выиграл золото, получит 1,5 миллиона рублей. Сейчас он находится с семьей в отпуске, поэтому не смог приехать в областной центр.

Подлечу здоровье и буду готовиться к Парижу

Чествовали в спортивной школе не только Ангелину Мельникову, но и участника Олимпийских игр Александра Карцева. Гимнаст признается, что раньше считал попадание на Олимпиаду чем-то фантастическим и недостижимым, а оказалось все реально — только нужно трудиться.

- Жаль, что не удалось попасть в финал. Хотел сделать лучше, чем мог. Это была моя моральная ошибка, нежели техническая, - говорит Александр Карцев. - Нужно сделать сильными четыре снаряда, а прыжок с кольцами, в которых я сейчас отстаю, нужно сделать просто хорошими. Тогда у меня будет очень достойное многоборье с ударными видами, чтобы попадать с ними в финалы.

Чемпионат мира Александр пропустит, поскольку есть небольшие проблемы со здоровьем. А потом начнет готовиться к следующему циклу, чтобы попасть на чемпионат Европы и мира, а потом уже и на Олимпиаду в Париже.

Глава региона вручил Александру сертификат на сто тысяч рублей, а также пообещал решить квартирный вопрос и предоставить служебное жилье. Сейчас гимнаст живет на съемной квартире.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Оборудование как на Олимпиаде в Париже

Ежегодно регион направляет муниципальным учреждениям субсидии на реализацию программ спортивной подготовки в размере 65 миллионов рублей. Отдельно финансируется закупка нового оборудования. Общий объем субсидии в 2020-2021 годах составил 149 миллионов рублей. СШОР по спортивной гимнастике приобрела на областные средства – почти 3,8 миллиона рублей – новое оборудование и инвентарь для гимнасток, которое будет на Олимпиаде в Париже. Дополнительно закупят подобное оборудование для мужчин-гимнастов.