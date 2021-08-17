Владимирская гимнастка Ангелина Шкатова: «Надо ехать в Париж и брать реванш!»

Ангелина Шкатова приехала в родную спортивную школу Фото: Виктория СУХОВА

9 августа из Токио вернулись наши олимпийцы, среди них — владимирская художественная гимнастка Ангелина Шкатова, которая завоевала серебряную медаль в групповом многоборье. И только спустя неделю девушка приехала в родной Владимир. И сразу попала с корабля на бал.

Миллион за успехи

Первым Ангелину, ее маму и первых тренеров поздравил губернатор Владимир Сипягин. Он вручил девушке денежный сертификат на один миллион рублей. Премию в 562,5 тысячи рублей получила и наставник гимнастки Светлана Кагарлицкая.

После этого девушка отправилась на встречу с мэром города Андреем Шохиным. Он вручил сертификат на 50 тысяч рублей, почетные грамоты и памятные подарки. Также Ангелина имеет право на земельный участок под жилищное строительство.

юные гимнастки встречали Ангелину плакатами

Но, пожалуй, самая душевная встреча получилась в спортивной школе по художественной гимнастике. Уже на входе Ангелину с плакатами, воздушными шарами и цветами ждали юные воспитанницы. Завидев ее, спортсменки начали аплодировать, кричать поздравления и подходили обниматься. Ангелина не отказывала никому и скромно прошла в зал родной школы.

После многочисленных торжественных речей и поздравлений юные гимнастки смогли задать свои вопросы. Конечно же, их интересовало — как стать олимпийскими чемпионками, и согласилась бы Ангелина заново пройти свой путь к медали.

- Когда в 4,5 года мама привела меня в художественную гимнастику, я даже не понимала, чем я занимаюсь. Но со временем, когда я подросла, пришло осознание, что я действительно могу соревноваться с сильными гимнастками из Москвы, Санкт-Петербурга, - говорит Ангелина. - Конечно, мой путь был нелегкий, постоянные тренировки, ограничения, но у меня ни разу не возникало мысли все бросить и уйти из спорта. Я много трудилась и благодаря поддержке моей мамы, тренеров оказалась в сборной, а потом Ирина Александровна Винер-Усманова поверила в меня и дала шанс показать себя на Олимпиаде. Я с детства мечтала на ней оказаться.

Подготовка к главным играм была очень непростой. Девушки тренировались по 15-16 часов в сутки. Приезжали в зал к 7 часам утра, а уезжали в 2 часа ночи.

- Честно, самое сложное — было встать и снова прийти утром в зал. В нашем спорте нужно иметь характер и целеустремленность, иначе ничего не выйдет. Трудитесь, не ленитесь, и у вас все получится, - советовала девочкам Ангелина Шкатова.

Общаться могли только в столовой

Ангелина никому не отказала в фото и автографе Фото: Виктория СУХОВА

Ангелина вспоминает, что в олимпийской деревне царила дружелюбная атмосфера, но в то же время было все строго. Никуда ходить было нельзя, спортсменок все время сопровождали.

- Мы видели только зал и свой дом в олимпийской деревне. Но все спортсмены встречались и общались в столовой. Там был невероятный шведский стол, можно было попробовать кухни всего мира, - вспоминает гимнастка. - Жаль, что из-за строгих правил не удалось познакомиться со спортсменами из других видов спорта. Мне было бы очень интересно пообщаться с Симоной Байлз (легенда американской гимнастики – Авт.).

О выступлении нашей сборной Ангелина сказала, что девушки выложись на все сто, им не в чем себя упрекнуть. Но, к сожалению, повлиять на решение судей не удалось.

- Вы видели наши слезы после того, как мы узнали о серебре. Конечно, мы расстроились, но в то же время это были слезы от того, что все, наконец, закончилось, и мы смогли освободиться от накопившегося напряжения, - говорит Ангелина.

- У Гели даже не было сил позвонить мне. Она просто написала, как она устала и как ей хочется только одного — просто выспаться, - добавляет мама спортсменки Лариса Владимировна.

Но расслабляться и отдохнуть у Ангелины не получится — в октябре в Японии пройдет чемпионат мира, где гимнастка планирует выступить.

- Я не собираюсь завершать свою карьеру, буду работать, стараться, пока Бог дает силы. А после мощнейшей поддержки я решила, что надо ехать в Париж и брать реванш! - поставила красивую точку Ангелина Шкатова.

. Фото: Виктория СУХОВА

СКАЗАНО

- Если построят дворец спорта, я подумаю!

(Ангелина Шкатова на вопрос, не хочет ли она в будущем стать тренером и вернуться в родной Владимир)

БЛИЦ-ОПРОС

Ангелине подари ли большого медведя Фото: Виктория СУХОВА

- Кто был твоим кумиром в художественной гимнастике?

- Алина Кабаева

- С каким предметом ты любишь работать больше всего?

- Я не выделяю ни один предмет, а то другие могут обидеться. Нужно любить все предметы, и тогда все будет хорошо.

- Тебе больше нравится работать лично или в группе?

- Я люблю выступать в группе. Ты стоишь на ковре не один, с тобой еще четыре человека — это целая команда. Мы поддерживаем друг друга и вместе все-таки веселее.

- Есть ли у тебя какая-то примета?

- Всегда захожу на ковер правой ногой

- Есть ли у тебя талисман?

- Когда я выступала на Первенстве России, то купила себе черепашку. Я всегда беру ее с собой на все соревнования, в том числе она была со мной на Олимпиаде.